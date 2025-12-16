«Μαγικά Χριστούγεννα» της Χορωδίας Φωκαεύς στην Αθήνα ΦΩΤΟ

Μία ξεχωριστή Χριστουγεννιάτικη μουσική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13/12/2025 και ώρα 7:30 στο συνεδριακό μουσικό κέντρο του 1ου ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής Αθηνών.

Στην συναυλία συμμετείχαν η οικοδέσποινα Μικτή Χορωδία του Δήμου Αγίας Παρασκευής, υπό την διεύθυνση του μαέστρου κ. Χρήστου Κουτσονίκα, η ιστορική Χορωδία της Εμπορικής Τράπεζας, υπό την διεύθυνση του μαέστρου της κ. Σταύρου Μπερή και η Βυζαντινή – Παραδοσιακή Χορωδία της Αποστολικής πόλεως των Πατρών, «Θεόδωρος Φωκαεύς», υπό την διεύθυνση του Χοράρχη της, Μουσικολογιωτάτου Πρωτοψάλτου και Καθηγητή Βυζαντινής μουσικής. κ. Χαραλάμπους Θεοτοκάτου.

Η συναυλία έγινε υπό την αιγίδα του Δήμου της Αγίας Παρασκευής και της Στέγης Ελληνικών Χορωδιών, της οποίας μέλη αποτελούν και οι τρεις συμμετέχουσες χορωδίες, με χορηγό επικοινωνίας την ΕΡΤ.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε η οικοδέσποινα χορωδία, η οποία απέδωσε με θαυμάσιο τρόπο γνωστούς Χριστουγεννιάτικούς ύμνους, κάλαντα και Ευρωπαϊκά Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κέρδισε το ζεστό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Εξαιρετικές ήταν η μονωδίες της σοπράνο Βιβής Παπακωνσταντίνου, καθώς και του μαέστρου Χρήστου Κουτσονίκα, στο γνωστό τραγούδι «White Christmas». Το πρόγραμμα συνέχισε η Χορωδία της Εμπορικής Τράπεζας, η οποία και τραγούδησε εξαιρετικά κάλαντα από πολλά μέρη της Ελλάδος, καθώς και γνωστά Ευρωπαϊκά, επίκαιρα τραγούδια και επίσης χειροκροτήθηκε θερμά. Το πρόγραμμα έκλεισε η Βυζαντινή Χορωδία «Θεόδωρος Φωκαεύς», η οποία πρόσθεσε την Εκκλησιαστική κατάνυξη και την Ιεροψαλτική πινελιά σ’ αυτήν την όμορφη συναυλία, καθώς απέδωσε με υπέροχο τρόπο, ψάλλοντας με γλυκύτητα, κατανυκτικό ύφος, άριστες τονικές εναλλαγές και πλήρη αρμονία μέλους – ισοκρατήματος, γνωστούς ύμνους Χριστουγέννων, Ιδιόμελα, Καθίσματα, Αίνους, Τροπάρια και Δοξαστικά. Θαυμάσια ήταν η εκτέλεση της Δοξολογίας σε ήχο τρίτο, που συνέθεσε ο χοράρχης του μουσικού σχήματος, βασισμένη στην πασίγνωστη Δοξολογία του Ιωάννου Σακελλαρίδη.

Η χορωδία καταχειροκροτήθηκε στο τέλος του προγράμματός της, κερδίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις της Χριστουγεννιάτικης συναυλίας.

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Μυλωνάκης συνεχάρη την οικοδέσποινα χορωδία για την διοργάνωση της μουσικής εκδήλωσης και την απόδοσή της, ενώ εξέφρασε θερμά συγχαρητήρια και στις δύο φιλοξενούμενες χορωδίες για το πρόγραμμά τους και ευχαριστήρια για την «πολύτιμη σύμπραξή τους», ώστε να στεφθεί με επιτυχία η συναυλία. Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, έδωσαν κατόπιν τιμητικές πλακέτες στους μαέστρους των δύο φιλοξενούμενων χορωδιών και ανθοδέσμες, ενώ και η χορωδία «Θεόδωρος Φωκαεύς» πρόσφερε αναμνηστικά δώρα στους μαέστρους το δύο Ευρωπαϊκών χορωδιών.

Ήταν πραγματικά μια υπέροχη, μαγική, Χριστουγεννιάτικη βραδιά, που όπως τόνισε ο πρόεδρος της χορωδίας του «Φωκαέως» κ. Γεώργιος Βέργος αναδεικνύει την ενότητα της μουσικής, που αποτελεί «Θείο Δώρο», που είναι ενιαία και δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στους τύπους της, «καθώς Ευρωπαϊκή και Βυζαντινή μουσική υπηρετούν τον ίδιο σκοπό, ειδικά όταν και οι δύο δοξολογούν τον Κύριο, τον Χριστό, τον μοναδικό και ύψιστο Θεό, που κάθε Χριστούγεννα γεννάται και χαροποιεί όλο τον κόσμο».

«Χορωδία Θεόδωρος Φωκαεύς»: π. Βασίλειος Πατσός, Αθανασόπουλος Σωτήριος, Βέργος Γεώργιος, Γαρδίκης Νεκτάριος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γκουρβέλος Σπυρίδων, Θεοδωρόπουλος Γεώργιος, Καραγκούνης Λουκάς, Κοζιώρης Ιωάννης, Κοροντζής Κωνσταντίνος, Κυριακόπουλος Θεόδωρος, Κωνσταντακόπουλος Διονύσιος, Κωστακιώτης Ευάγγελος, Κωστόπουλος Ιωάννης, Λαμπρόπουλος Γεώργιος, Λέντζιος Πάνος, Μαρούδας Νικόλαος, Μασσαράς Δημήτριος, Ντεμίρης Γεώργιος, Παπαρρηγόπουλος Αλέξιος, Πολύδωρος Παναγιώτης, Σαγιάς Πελοπίδας, Σταυρόπουλος Γεώργιος, Τριπολίδης Βασίλειος, Τσόκρης Γεώργιος, Φράγκος Νικόλαος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



