Μακάριος Λαζαρίδης για Δένδια: Αν ήμουν πρωτοκλασάτος υπουργός 7 χρόνια δεν θα έκανα τέτοιες δηλώσεις

«Η ΝΔ είναι ενωμένη περισσότερο από ποτέ» δήλωσε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, Μακάριος Λαζαρίδης.

Μακάριος Λαζαρίδης για Δένδια: Αν ήμουν πρωτοκλασάτος υπουργός 7 χρόνια δεν θα έκανα τέτοιες δηλώσεις
24 Φεβ. 2026 17:44
Pelop News

Tη δημόσια τοποθέτηση του υπουργού Εθνικής Αμυνας Νίκου Δένδια για τα ποσοστά της ΝΔ στις δημοσκοπήσεις κλήθηκε να σχολιάσει ο βουλευτής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο «Παραπολιτικά», ο κ. Λαζαρίδης είπε χαρακτηριστικά ότι «την Παρασκευή το βράδυ ήμουν στην κοπή πίτας της ΝΔ στην Καβάλα δεν διαπίστωσα κανένα άγχος των φίλων και ψηφοφόρων της ΝΔ, δεν είδα να έχει αποκοπεί το DNA της παρατάξεώς μας από τους πολίτες που παραδοσιακά είναι εκεί και στηρίζουν τη ΝΔ».

Ο κ. Λαζαρίδης πρόσθεσε πως «νομίζω ότι ούτε ο κ. Δένδιας θα είναι προβληματισμένος φαντάζομαι ειδικά μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που μας δείχνουν σ’ ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 31%. Θα συζητάμε τα ποσοστά της ΝΔ από συστάσεως του ελληνικού κράτους; Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα!».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν υπάρχουν ζητήματα στη ΝΔ, η ΝΔ είναι ενωμένη περισσότερο από ποτέ. Στόχος μας είναι μια μάχη, μια νίκη ούτως ώστε να υπάρξει η τρίτη θητεία της ΝΔ και το πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί ακραδάντως. Από εκεί και πέρα αν κάτι δεν πηγαίνει καλά στην ΝΔ, να πάρω την άποψη του κ. Δένδια τον οποίο τον σέβομαι και τον εκτιμώ, ευθύνεται ένας; Δηλαδή ευθύνεται για παράδειγμα ο αρχηγός της παράταξης, ο Πρωθυπουργός; Οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί δεν έχουν ευθύνες;  Αν ισχύει αυτό το οποίο λέει ο κ. Δένδιας φαντάζομαι ότι έχει κάνει  κι εκείνος την αυτοκριτική του, έχει διαπιστώσει τι δεν έχει κάνει καλά ούτως ώστε η ΝΔ να μην είναι σε αυτή την κατάσταση που εκείνος υποστηρίζει και θα έχει κάνει και τις εισηγήσεις του. Αυτό φαντάζομαι, δεν είναι το λογικό αυτό;».

Ο κ. Λαζαρίδης επεσήμανε ότι «αν είσαι πρωτοκλασάτο στέλεχος της ΝΔ και έχεις δώσει μάχες και δίνεις καθημερινά μάχες για την παράταξη σου, αν εντοπίζεις κάτι το συζητάς στα συλλογικά σου όργανα και πρωτίστως με τον πρωθυπουργό και πρωτίστως με τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΝΔ, δεν βγαίνεις να το λες σε κομματικές εκδηλώσεις μόνο.  Εγώ αν ήμουνα πρωτοκλασάτος υπουργός επτά χρόνια δεν θα τις έκανα αυτές τις δηλώσεις. Δεν βοηθάνε.

Θεωρώ θεμιτό σε κάθε πολιτικό να έχει τις δικές του φιλοδοξίες αρκεί να μην κάνουν κακό στην παράταξη. Αν κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να ανατρέψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη όπου μετά από επτά χρόνια διακυβερνήσεως με σοβαρά προβλήματα και σοβαρές κρίσεις βρίσκεται 18 μονάδες μπροστά από το δεύτερο κόμμα αγγίζοντας το 32% νομίζω ότι δεν πρέπει να πατάει καλά πολιτικά. Αφήστε να γίνουν οι εθνικές εκλογές, ας έχουν όλοι τις θεμιτές φιλοδοξίες αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα  να ξέρουν ότι η αλλαγή στην ΝΔ αργεί πολύ ακόμα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:54 Η ταραμοσαλάτα έστειλε στο νοσοκομείο την Βίκυ Παγιατάκη
17:48 «Ήθελα να φάω ταραμοσαλάτα μετά από χρόνια, αλλά κατέληξα στο νοσοκομείο» η Βίκυ Παγιατάκη για την περιπέτειά της
17:44 Μακάριος Λαζαρίδης για Δένδια: Αν ήμουν πρωτοκλασάτος υπουργός 7 χρόνια δεν θα έκανα τέτοιες δηλώσεις
17:41 Πλήρωμα 188 «Καρναβαλίνκας»: Φαντασμαγορική παρουσία και δυναμική πορεία στον Κρυμμένο Θησαυρό
17:39 ΚΚΕ: Ζητά τη συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
17:35 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Κοινό πόρισμα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής για Βορίδη και Αυγενάκη
17:33 «Πήρα ένα τηγάνι, τον χτύπησα στο κεφάλι και πέσαμε κάτω. Ο 64χρονος ασελγούσε και δίπλα βρισκόταν η αδερφή της», μαρτυρία της μητέρας της 25χρονης ΑμεΑ
17:21 Πέθανε ο σπουδαίος Γιάννης Κουτραφούρης
17:16 Η Ναύπακτος υποδέχθηκε πλήθος κόσμου και το τριήμερο της Αποκριάς ΦΩΤΟ
17:06 «Εχω σκεφτεί να φύγω από τη Γαστούνη» λέει ο περιπτεράς που ξυλοκοπήθηκε από ομάδα Ρομά ΒΙΝΤΕΟ
17:00 Ο μύθος του αστυνομικού ρεπορτάζ Πάνος Σόμπολος στην «Π»: «Δεν φοβήθηκα ποτέ για τη ζωή μου» ΒΙΝΤΕΟ
16:58 Μεξικάνα influencer διαψεύδει ότι είναι η ερωμένη που «έδωσε» τον ναρκοβαρώνο
16:46 Επενδυτικό «πακέτο» 400 εκ. ευρώ από την Κομισιόν για την πράσινη μετάβαση της Ελλάδας
16:41 ΗΠΑ: Οι 6 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι Τραμπ έχει γίνει αλλοπρόσαλλος με την ηλικία
16:34 Δέσμευση Στάρμερ: Αμετακίνητη η Βρετανία στο πλευρό της Ουκρανίας
16:24 Δήμος Αιγιαλείας: Ενέργειες για ζητήμα ασφάλειας και δράσεων
16:18 Ο Ρουβάς για το «Ferto» του Akylas: Θα πάμε πολύ καλά στη Eurovision
16:05 Αναστέλλονται τα δρομολόγια των τρένων το Σάββατο 28/2
15:56 Ο Πούτιν προειδοποιεί: «Ξέρετε πώς θα καταλήξει πυρηνική επίθεση κατά της Ρωσίας»
15:44 Κυψέλη: Παραδόθηκε ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει νεαρή ΑμεΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ