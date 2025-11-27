Μάκης Κατσιγιάννης: «Έτσι κέρδισα τις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας»

Ο μεγάλος νικητής των εσωκομματικών εκλογών της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, Μάκης Κατσιγιάννης, απευθύνει μέσω της «Π», ανοιχτό κάλεσμα συνεργασίας προς τον απερχόμενο πρόεδρο, Αντώνη Κουνάβη, κρατώντας χαμηλούς τόνους και αποφεύγοντας θριαμβολογίες. Δεσμεύεται για την αξιοποίηση όλων των εκλεγμένων μελών της ΔΕΕΠ, ανεξαρτήτως συνδυασμού, ενώ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο παραίτησής του από την προεδρία του Εμπορικού Συλλόγου, εφόσον υπάρξει ασυμβίβαστο.

Παράλληλα, αποκρούει τις μομφές για «μαγειρέματα» στην ηλεκτρονική κάλπη, αποδίδοντας τη μεγάλη του νίκη στην έντονη υποστήριξη της νεολαίας, η οποία προτίμησε τη διαδικτυακή ψηφοφορία. Τέλος, επισημαίνει ότι αναμένει από τον κ. Κουνάβη τα… κλειδιά για την πρόσβαση στα γραφεία της οργάνωσης, αποφεύγοντας ωστόσο να σχολιάσει τα περιστατικά διακοπής ρεύματος και απομάκρυνσης επίπλων και υπολογιστών από το στρατηγείο της ΔΕΕΠ, στην οδό Κορίνθου.

-Ποια είναι η εκτίμησή σας για τον αντίπαλό σας Αντώνη Κουνάβη;

Δεν έβλεπα τον κ. Κουνάβη ως αντίπαλο. Θεωρούσα και θεωρώ ότι δεν υπάρχουν αντίπαλοι, αλλά ότι είμαστε μια παρέα σε ένα φιλικό παιχνίδι. Οι εκλογές τελείωσαν την Κυριακή το βράδυ, τη Δευτέρα το πρωί, πάμε όλοι μαζί και να συνεργαστούμε. Το ότι ο κ. Κουνάβης δεν εξελέγη πρόεδρος δεν σημαίνει ότι δεν έκανε έργο. Ο κόσμος τον τίμησε. Βεβαίως και εγώ προσωπικά εκτιμώ το έργο του. Θεωρούμε όμως ότι δεν πρόβαλε το κυβερνητικό έργο, με τον τρόπο που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να προβληθεί. Εγώ δεν είδα τον κ. Κουνάβη στην τηλεόραση να υπερασπίζεται το κυβερνητικό έργο. Πιθανότατα αυτό συνέβη, επειδή δεν ήτανε μέρος της στρατηγικής του. Πρέπει να έχουμε ένα μοντέλο να προβληθεί το κυβερνητικό έργο στον Νομό.

-Εχει επικοινωνήσει μαζί σας μετά τις εκλογές;

Μιλήσαμε το βράδυ των εκλογών, όπου συναντηθήκαμε και χαιρετηθήκαμε. Περιμένω τον κ. Κουνάβη να με καλέσει και να μου δώσει τα κλειδιά των γραφείων.

-Θα αξιοποιήσετε τους εκλεγμένους υποψηφίους του κ. Κουνάβη;

Εννοείται θα τους αξιοποιήσω. Είναι υποψήφιοι της ΝΔ. Δεν έχουμε να μοιράσουμε κάτι, ούτε περισσεύει κανένας.

-Σχετικά με την αμφισβήτηση του αποτελέσματος από τον κ. Κουνάβη, τι σχολιάζετε;

Δεν έχω επίσημη ενημέρωση και δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Ωστόσο εκφράζω την πάγια αρχή μου: Εγώ ένσταση σε κομματικές διαδικασίες δεν κάνω, όπως δεν έκανα. Από την ώρα που μετέχω σε μια διαδικασία, δεν αμφισβητώ το αποτέλεσμα. Αλλιώς δεν πάω. Οποιος θέλει να καταγγείλει μία διαδικασία δεν μετέχει. Είχα δηλώσει προεκλογικά δύο πράγματα: Οτι δεν θα έκανα ποτέ ένσταση σε ενδοκομματικές διαδικασίες και ότι από τη στιγμή που μετέχω σε μια διαδικασία, δεν αμφισβητώ το αποτέλεσμα.

– Η πλευρά Κουνάβη αφήνει υπόνοιες ότι συνέβησαν ύποπτα «μαγειρέματα» στην ηλεκτρονική κάλπη. Τι απαντάτε;

Θυμίζω, ότι οι διαρροές από την άλλη πλευρά, έλεγαν ότι είχαν γίνει 12.000 εγγραφές από τον κ. Κουνάβη. Ομως, στην ψηφοφορία πήρανε 5.000 περίπου σταυρούς, δηλαδή περίπου το 40% ή λιγότερο. Το σύστημα ΖΕΥΣ που χρησιμοποιήθηκε για τις εκλογές, δεν είναι σύστημα της ΝΔ, αλλά ένα πλήρως διασφαλισμένο σύστημα που κάνει εκλογές στο κράτος (πανεπιστήμια, φορείς). Το σύστημα ΖΕΥΣ είναι αναγνωρισμένο και δεν μπορεί να μπει κάποιος να κάνει αλχημείες, ενώ τα αποτελέσματα ενσωματώθηκαν στις 9:30 το βράδυ, αλλά τα τελικά βγήκαν στις 5:00 το πρωί.

-Πώς εξηγείτε λοιπόν τη μεγάλη νίκη σας στην ηλεκτρονική ψηφοφορία:

Η εξήγηση είναι απλή: Η διαφορά είναι ότι η νεολαία ήταν όλη μαζί μου! Οπως ξέρουμε, τα νέα παιδιά δεν θέλουν να πάνε στην κάλπη, αλλά θέλουν να ψηφίσουν ενώ πίνουν καφέ. Η νεολαία, η οποία είναι εγκλιματισμένη στο διαδικτυακό περιβάλλον, βρήκε πιο εύκολο να ψηφίσει ηλεκτρονικά, δίνοντας έτσι το προβάδισμα στην παράταξή μου. Ωστόσο πράγματι υπήρχαν πολλά προβλήματα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία: Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να γραφτούν ή να ψηφίσουν. Δεν έφευγαν links (σύνδεσμοι), συχνά επειδή το email ήταν λάθος.

Ομως το σύστημα ΖΕΥΣ είχε ασφαλιστικές δικλίδες, όπως ότι αν είχες αλλάξει email ή κινητό τηλέφωνο, το σύστημα δεν σε δεχόταν, παρά μόνο αν καλούσες να το δηλώσεις. Είναι αλήθεια και ότι πολλοί δικοί μου ψηφοφόροι δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν, πιθανόν πάνω από 500 έως και 1.000 άτομα.

Οι κατάλογοι είχαν αρκετά λάθη, άλλος πήγαινε στο νότιο, άλλος στο βόρειο τμήμα. Υπήρξε σύγχυση, καθώς όποιος δήλωσε ηλεκτρονικά δεν μπορούσε να ψηφίσει διά ζώσης. Πολλοί που δεν έλαβαν link, νόμιζαν ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν διά ζώσης και πήγαιναν στην κάλπη, αλλά δεν μπορούσαν. Και για όλους αυτούς τους λόγους, θέλω να ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη εκ μέρους και του συνυποψηφίου μου, προς τους ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκαν και δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν, οι οποίοι ήταν εκατοντάδες. Ομως, αυτά τα προβλήματα παρατηρήθηκαν παντού σε όλη την Ελλάδα.

-Είναι πιθανό στο νέο σχήμα της ΔΕΕΠ, οι εκλεγμένοι υποψήφιοι του κ. Κουνάβη να είναι περισσότεροι από τους δικούς σας και να ασκούν αντιπολίτευση. Πώς θα αντιμετωπίσετε ένα τέτοιο ενδεχόμενo;

Αυτό δεν ισχύει. Είμαστε όλοι στο ίδιο κόμμα, συμμετέχουμε σε ένα κομματικό όργανο, και δεν πρόκειται για προσωπική στρατηγική, αλλά για κεντρική γραμμή. Δεν έχουμε να μοιράσουμε κάτι. Θα αξιοποιήσω τους εκλεγμένους υποψηφίους του κ. Κουνάβη. Αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω, ότι εγώ δεν βλέπω υποψηφίους του Κουνάβη ή του Κατσιγιάννη, αλλά υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας, και εννοείται ότι θα συνεργαστούμε. Ηδη έχω αρχίσει να παίρνω τηλέφωνα και να καλώ τους ανθρώπους για σύγκλιση.

-Κατά τη διάρκεια της προχθεσινής συνεδρίασης της εφορευτικής επιτροπής στα γραφεία της ΔΕΠ, κάποιος κατέβασε ή έκοψε το ρεύμα. Πώς το σχολιάζετε;

Αυτό το έμαθα από τα ΜΜΕ και πληροφορήθηκα ότι για αρκετές ώρες τα μέλη της επιτροπής κοιτούσαν τα ψηφοδέλτια με τους… φακούς από τα κινητά! Δεν θα ήθελα να κάνω εκτιμήσεις για τον λόγο που συνέβη αυτό.

-Σε ό,τι αφορά την πληροφορία ότι έχουν φύγει έπιπλα και υπολογιστές από τα γραφεία, τι σχολιάζετε;

Δεν έχω πάει ακόμα στα γραφεία, αλλά άκουσα και εγώ αυτή τη φήμη. Δεν έχω όμως κλειδιά να μπω μέσα, για να ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί…

-Μετά τη νίκη σας στη ΔΕΕΠ, θα συνεχίσετε να ηγείστε του Εμπορικού Συλλόγου;

Αυτό θα αξιολογηθεί, θα ερευνήσω εάν υπάρχει ασυμβίβαστο. Αν υπάρχει, θα παραιτηθώ, αν δεν υπάρχει, θα το εκτιμήσω. Θα διαχειριστώ την κατάσταση την ώρα που πρέπει, με μετριοφροσύνη. Θυμίζω ότι στον Εμπορικό Σύλλογο καταφέραμε να συνεργαστούμε τρία κόμματα μαζί.

