Μάνα και αδελφός «έσπασαν» τη σιωπή: Συγκλονιστικές μαρτυρίες στη δίκη για τον θάνατο του 19χρονου στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής

Ραγίζουν καρδιές οι περιγραφές της μητέρας και του αδελφού του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή, καθώς η δίκη για το τραγικό δυστύχημα στο λούνα παρκ της Κασσάνδρας συνεχίστηκε το πρωί της Πέμπτης. Οι μάρτυρες περιέγραψαν ένα παιχνίδι που λειτουργούσε χωρίς κανόνες ασφαλείας και έναν χειριστή που αγνόησε προειδοποιήσεις πριν το μοιραίο σπάσιμο του «crazy dance». Στο εδώλιο βρίσκονται ο ιδιοκτήτης, η σύζυγός του, ο χειριστής και ο μηχανολόγος που υπέγραψε πιστοποιητικά ελέγχου.

Η ακροαματική διαδικασία για το δυστύχημα του Αυγούστου 2024 στο λούνα παρκ της Κασσάνδρας συνεχίστηκε το πρωί της Πέμπτης, με τη μητέρα του 19χρονου θύματος να περιγράφει, κλαίγοντας, τις τελευταίες στιγμές του γιου της. Όπως ανέφερε, βρισκόταν μπροστά στο παιχνίδι όταν τα παιδιά της ανέβηκαν στο «crazy dance», ενώ η ίδια μαζί με το μικρότερο παιδί περίμεναν δίπλα.

Από την αρχή, όπως είπε, της προκάλεσε εντύπωση το ότι πλήρωσε τον χειριστή χωρίς να λάβει ούτε μάρκα ούτε απόδειξη, αλλά και ότι δεν υπήρξε καμία διαδικασία ελέγχου για την ασφάλεια των παιδιών. Το παιχνίδι ξεκίνησε με χαμηλή ταχύτητα και τα παιδιά γελούσαν, όμως μέσα σε ελάχιστα λεπτά η περιστροφή έγινε τόσο έντονη που η μητέρα δεν μπορούσε πλέον να τα διακρίνει.

Όπως κατέθεσε, προσπάθησε επανειλημμένα να ζητήσει από τον χειριστή να μειώσει ταχύτητα, όμως εκείνος απάντησε ειρωνικά «άστο», ενώ κι άλλοι παρευρισκόμενοι ζητούσαν το ίδιο. Η μάρτυρας περιέγραψε ότι άκουσε επαναλαμβανόμενους θορύβους «σαν να σπάει κάτι», πριν το παιχνίδι βυθιστεί στο σκοτάδι λόγω διακοπής ρεύματος.

Όταν έτρεξε προς το σημείο, είδε μόνο τον μεσαίο της γιο να προσπαθεί να βγει από τη βάση του μηχανήματος. Ο 19χρονος είχε εκσφενδονιστεί και βρισκόταν στο έδαφος. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, μετά το σπάσιμο του παιχνιδιού «δεν ήταν κανείς εκεί» — ούτε ο χειριστής, ούτε κανείς από τους υπεύθυνους. «Εξαφανίστηκαν όλοι», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως κανένας από τους κατηγορουμένους δεν επικοινώνησε ποτέ με την οικογένεια.

Η μητέρα μετέφερε επίσης ότι ο μεσαίος της γιος άκουσε τον χειριστή να λέει πριν το δυστύχημα «τα μαγκάκια θα τα κάνω να μην σηκώσουν κεφάλι», υπονοώντας ότι σκόπιμα έδωσε μεγαλύτερη ταχύτητα.

Στη δίκη κατέθεσε και ο αδελφός του θύματος, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε κανένας έλεγχος ασφαλείας όταν ανέβηκαν στο παιχνίδι.

Οι κατηγορίες και τα ευρήματα

Στο εδώλιο βρίσκονται ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια), ο χειριστής του «crazy dance» και ο μηχανολόγος-μηχανικός που υπέγραψε τα πιστοποιητικά λειτουργίας.

Η εισαγγελέας, απαγγέλλοντας τις κατηγορίες, επισήμανε ότι το παιχνίδι ήταν ιδιοκατασκευή, φτιαγμένο με «συρραφή» τμημάτων, χωρίς τεχνικό φάκελο και χωρίς άδεια λειτουργίας από τον δήμο Κασσάνδρας. Παρέθεσε δέκα στοιχεία που, σύμφωνα με την ίδια, καταδεικνύουν την πλήρη ακαταλληλότητά του, με αποτέλεσμα την εκτίναξη του 19χρονου και τον θάνατό του από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η δεύτερη δικογραφία

Για την ίδια υπόθεση έχει σχηματιστεί και δεύτερη δικογραφία, η οποία αφορά το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, καθώς και περιπτώσεις απλής συνέργειας και ηθικής αυτουργίας. Σε αυτή παραπέμπονται η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο αντιδήμαρχοι, δημοτικοί υπάλληλοι, δύο μηχανικοί και ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ. Η δίκη έχει οριστεί για τον Δεκέμβριο του 2026.

Η σημερινή διαδικασία πραγματοποιήθηκε μετά τη διακοπή της περασμένης Πέμπτης, όταν ένας εκ των κατηγορουμένων δήλωσε ότι δεν είχε συνήγορο υπεράσπισης, με αποτέλεσμα να διοριστεί νέος και να του δοθεί χρόνος για να μελετήσει τη δικογραφία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



