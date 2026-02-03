Μάντσεστερ: Συνετρίβη μικρό αεροπλάνο – Πήδηξε με αλεξίπτωτο ένας από τους επιβάτες του

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο άτομα, με το ένα να φέρεται ότι διασώθηκε κάνοντας χρήση αλεξίπτωτου

Μάντσεστερ: Συνετρίβη μικρό αεροπλάνο - Πήδηξε με αλεξίπτωτο ένας από τους επιβάτες του
03 Φεβ. 2026 16:22
Pelop News

Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη το πρωί της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου κοντά στον αυτοκινητόδρομο M62, στην περιοχή Littleborough του Rochdale, στο Μάντσεστερ της Βρετανίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο άτομα, με το ένα να φέρεται ότι διασώθηκε κάνοντας χρήση αλεξίπτωτου. Η Αστυνομία του Μάντσεστερ ανακοίνωσε ότι οι αρχές βρίσκονται στο σημείο «για να διαπιστώσουν τις πλήρεις συνθήκες και να εκτιμήσουν τυχόν θύματα», επισημαίνοντας ότι ο χώρος έχει αποκλειστεί και καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης εναέριας κυκλοφορίας Flight Radar, το αεροσκάφος ήταν ένα Cirrus SR20, το οποίο είχε απογειωθεί από το Μπέρμιγχαμ. Το συγκεκριμένο μοντέλο διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα αλεξίπτωτου ασφαλείας, ενώ εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνουν κίτρινο αλεξίπτωτο προσδεμένο σε πυλώνα στην περιοχή.

Ο Pete Robinson, αγρότης στην περιοχή δήλωσε ότι ενώ τάιζε τα πρόβατά του άκουσε σειρήνες και παρατήρησε «μαζική αντίδραση» να κατευθύνεται προς το Blackstone Edge. Όπως είπε, από ένα ψηλό σημείο είδε κάτι που αρχικά θεώρησε «αλεξίπτωτο πλαγιάς» στην άκρη του βάλτου.

Η Stephanie Mills, από τη σχολή ιππασίας που είναι κοντά στο σημείο ανέφερε στο BBC Radio Manchester ότι στην περιοχή υπήρχαν πολλά οχήματα έκτακτης ανάγκης και ότι ένα «τεράστιο κίτρινο αλεξίπτωτο» ήταν ορατό δεμένο σε πυλώνα. Όπως είπε, δεν άκουσε θόρυβο, αλλά υπήρχαν «πολλοί αστυνομικοί και ελικόπτερα».

