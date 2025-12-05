Μαραντίνης: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έκανα για έναν έρωτα είναι ότι παντρεύτηκα»

Ο τραγουδιστής Θοδωρής Μαραντίνης θα βρεθεί καλεσμένος στο «After Dark» που παρουσιάζει ο Θέμης Γεωργαντάς, το Σάββατο6/12/2025, στις 00:30 μέσα από τη συχνότητα του OPEN.

O τραγουδιστής ανέφερε ότι αν είχε τη δυνατότητα να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα προσπαθούσε η προσωπική του ζωή να μην γίνει δημόσια ή τηλεοπτική.

Ο Θοδωρής Μαραντίνης μίλησε για τους δύο γιους του, που απέκτησε από τον γάμο του με τη Σίσσυ Χρηστίδου.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ο μεγάλος μου γιος είναι 17,5. Ετοιμάζεται για σπουδές. Ο μικρός είναι 12 και κάτι. Οπότε είμαστε, ο ένας είναι full προεφηβεία, ο άλλος εφηβεία. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καλά παιδιά, με την έννοια ότι επικοινωνούμε αρκετά. Κάνουν την επανάστασή τους, νομίζω, σε τέτοιο πλαίσιο που τους γεμίζει χωρίς να δημιουργούν προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι από τις πρώτες τους μέρες μέχρι και τώρα είμαι από πάνω τους, αυτός είναι ο στόχος μου και θεωρώ ότι το έχω καταφέρει στο καλύτερο δυνατό σημείο, να είμαι όσο μπορώ μαζί τους, σε όλες τις στιγμές, παρόλο όλα αυτά που έχουν συμβεί και τη δυσκολία που μπορεί να έχει η δουλειά μου πολλές φορές, με τα ωράρια και τα λοιπά. Προσπαθώ πάρα πολύ και έχω βάλει πολύ συγκεκριμένα όρια, ώστε να είμαι όσο μπορώ περισσότερο μαζί τους και σε όλες τους τις στιγμές. Νομίζω ότι και οι δύο είναι περήφανοι για τους γονείς τους».

Όταν ο Θέμης Γεωργαντάς τον ρώτησε ποια είναι μεγαλύτερη τρέλα που έχει κάνει για έναν έρωτα, ο Θοδωρής Μαραντίνης απάντησε: «Παντρεύτηκα».

