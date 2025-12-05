Μαραντίνης: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έκανα για έναν έρωτα είναι ότι παντρεύτηκα»

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο τραγουδιστής Θοδωρής Μαραντίνης, μίλησε και για τους δύο γιους του, που απέκτησε από τον γάμο του με τη Σίσσυ Χρηστίδου

Μαραντίνης: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έκανα για έναν έρωτα είναι ότι παντρεύτηκα»
05 Δεκ. 2025 9:21
Pelop News

Ο τραγουδιστής Θοδωρής Μαραντίνης θα βρεθεί καλεσμένος στο «After Dark» που παρουσιάζει ο Θέμης Γεωργαντάς, το Σάββατο6/12/2025, στις 00:30 μέσα από τη συχνότητα του OPEN.

O τραγουδιστής ανέφερε ότι αν είχε τη δυνατότητα να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα προσπαθούσε η προσωπική του ζωή να μην γίνει δημόσια ή τηλεοπτική.

Ο Θοδωρής Μαραντίνης μίλησε για τους δύο γιους του, που απέκτησε από τον γάμο του με τη Σίσσυ Χρηστίδου.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ο μεγάλος μου γιος είναι 17,5. Ετοιμάζεται για σπουδές. Ο μικρός είναι 12 και κάτι. Οπότε είμαστε, ο ένας είναι full προεφηβεία, ο άλλος εφηβεία. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καλά παιδιά, με την έννοια ότι επικοινωνούμε αρκετά. Κάνουν την επανάστασή τους, νομίζω, σε τέτοιο πλαίσιο που τους γεμίζει χωρίς να δημιουργούν προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι από τις πρώτες τους μέρες μέχρι και τώρα είμαι από πάνω τους, αυτός είναι ο στόχος μου και θεωρώ ότι το έχω καταφέρει στο καλύτερο δυνατό σημείο, να είμαι όσο μπορώ μαζί τους, σε όλες τις στιγμές, παρόλο όλα αυτά που έχουν συμβεί και τη δυσκολία που μπορεί να έχει η δουλειά μου πολλές φορές, με τα ωράρια και τα λοιπά. Προσπαθώ πάρα πολύ και έχω βάλει πολύ συγκεκριμένα όρια, ώστε να είμαι όσο μπορώ περισσότερο μαζί τους και σε όλες τους τις στιγμές. Νομίζω ότι και οι δύο είναι περήφανοι για τους γονείς τους».

Όταν ο Θέμης Γεωργαντάς τον ρώτησε ποια είναι μεγαλύτερη τρέλα που έχει κάνει για έναν έρωτα, ο Θοδωρής Μαραντίνης απάντησε: «Παντρεύτηκα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:27 Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας ανηλίκων που τους εξανάγκαζε σε λαθρεμπόριο τσιγάρων
10:27 Συνεργασία Φορεών Αχαΐας: Συνεργασία Ελλάδας – Ιταλίας ανοίγει νέους δρόμους για την εργασία των ΑμεΑ
10:15 Ελευσίνα: Ήχησε το 112 – Κίνδυνος υπερχείλισης του Σαρανταποτάμου ΒΙΝΤΕΟ
10:13 Επιμελητήριο Αχαΐας: Η ΑΧΕΠΑΝ στον μεγαλύτερο γαστρονομικό διαγωνισμό Gelato της Ευρώπης ΦΩΤΟ
10:05 Εμπορική Ανανέωση: Νέο βάρος στις επιχειρήσεις από την εφαρμογή του IRIS
10:00 Κάτω Αχαΐα: Εθελοντική αιμοδοσία από την Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
10:00 Επιμελητήριο Αχαΐας: «Η Πάτρα γίνεται κέντρο επιχειρηματικού διαλόγου»
9:57 Το Κρεμλίνο αναμένει απάντηση των ΗΠΑ μετά τις συνομιλίες για την Ουκρανία
9:47 Διάσωση μάνας και γιου από φλεγόμενο σπίτι στη Χίο ΦΩΤΟ
9:45 Κυπριακό: Νέος κύκλος διπλωματικών επαφών – Στη Λευκωσία απεσταλμένη του ΟΗΕ
9:36 Καλαμάτα: «Βουτια» ΙΧ στη θάλασσα, διασώθηκε ο 86χρονος οδηγός
9:32 Απαγωγή Κυπαρισσία: Ο κτηνίατρος, τα 180.000 ευρώ, οι δράστες και οι έρευνες
9:30 Αιγιάλεια: Εκοιμήθη ο π. Σπυρίδων Γιαννακόπουλος, ήταν αφοσιωμένος στην Εκκλησία
9:25 Σύλληψη οδηγού νταλίκας στη Θεσσαλονίκη, περάσε στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική
9:25 Επίθεση σε φορτηγό πλοίο ανοιχτά Υεμένης από 15 σκάφη
9:21 Μαραντίνης: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έκανα για έναν έρωτα είναι ότι παντρεύτηκα»
9:09 Ηχησε το «112» σε Τρίκαλα και Καρδίτσα για την κακοκαιρία «Byron»
9:05 ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ Πάτρα: Σοκ και δεός στην Εγλυκάδα, πώς δρούσε το κύκλωμα που έβαζε ανήλικους να κλέβουν
8:59 Αγροτικά μπλόκα: Nέες κινητοποιήσεις, την Κυριακή η κρίσιμη διάσκεψη στη Νίκαια
8:49 Η εξομολόγηση του Αργυρού για τη σύζυγό του: Εχει «διαβάσει» την ψυχή μου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ