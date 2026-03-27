Μαρία Καρυστιανού: «Αναβολές και ανικανότητα υπονομεύουν τη δίκη για τα Τέμπη»

Αιχμηρή κριτική στη διαδικασία της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη άσκησε η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης, σε συνέντευξή της στο Open και την εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες», το απόγευμα της Παρασκευής.

Η κα Καρυστιανού αναφέρθηκε στην πρώτη ημέρα της δίκης και στην προβληματική οργάνωση, σημειώνοντας πως η αίθουσα χωρητικότητας 400 ατόμων δεν επαρκούσε για τους 650 παράγοντες της δίκης. «Πώς είναι δυνατόν να στοιβάξεις αυτούς τους ανθρώπους σε μια αίθουσα 400 ατόμων και μάλιστα να επενδύει 1.600 για αυτό;», διερωτήθηκε. Παράλληλα υποστήριξε ότι η επιλογή της αίθουσας ενδεχομένως είχε σκοπιμότητα για αναβολή και κατηγόρησε τον κ. Φλωρίδη για ανικανότητα, αδιαφορία και σπατάλη δημόσιου χρήματος.

Η κα Καρυστιανού ξεκαθάρισε ότι δεν θα δεχθεί να παρακολουθεί τη δίκη από άλλη αίθουσα μέσω οθόνης. «Αντί να ξεκινήσει η δίκη, είχαμε καβγάδες και ένταση και ψυχική κούραση. Άρα μήπως ο στόχος είναι να σταματήσουμε να πηγαίνουμε και να ασχολούμαστε και εμείς και ο κόσμος;», τόνισε.

Αντιδρώντας στην ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η ίδια σημείωσε: «Ήταν ντροπή αυτό το δελτίο τύπου. Ένας δικαστής θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στις δηλώσεις του».

Η μητέρα της Μάρθης επισήμανε ότι η δράση της πηγάζει από την προσωπική της εμπειρία και το μεγάλο αίτημα για δικαιοσύνη: «Στο δρόμο, έρχεται πολύς κόσμος με αγκαλιάζει και μου λέει: Συνεχίστε, μην τα παρατήσετε, είστε η μόνη μας ελπίδα». Σχετικά με τη δημιουργία κινήματος, εξήγησε ότι είχε συζητηθεί με συγγενείς των θυμάτων και ότι η πρόθεση αυτή ήταν γνωστή στους πιο κοντινούς στο ΔΣ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο μπάζωμα στο σημείο της τραγωδίας, λέγοντας ότι οι πραγματογνώμονες δεν πήγαν καν στον χώρο, ενώ ο εισαγγελέας ενημέρωσε ότι η εργασία έγινε από το γραφείο, γεγονός που υπονομεύει την έρευνα και την εμπιστοσύνη της στη δικαιοσύνη.

Όσο για τις προσδοκίες της από τη δίκη, παραδέχθηκε πως είναι περιορισμένες: «Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου στο πώς θα αξιοποιήσει η έδρα τα καινούρια στοιχεία. Τρέχει παράλληλα άλλη δίκη με τα χαμένα βίντεο, όπου προέκυψαν νέα στοιχεία και δεν έχουμε πρόσβαση εδώ και εβδομάδες».

Η Μαρία Καρυστιανού επαναλαμβάνει πως η μάχη για δικαιοσύνη συνεχίζεται, με στόχο την αξιοπρέπεια των θυμάτων και την υπεράσπιση του κράτους δικαίου.

