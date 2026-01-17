Μαρία Καρυστιανού: «Φταίω κι εγώ» – Η ενοχή, τα Τέμπη και το πολιτικό βήμα που ωριμάζει

Σε μια συνέντευξη με έντονο προσωπικό και πολιτικό βάρος, η Μαρία Καρυστιανού μιλά για τις τύψεις που τη συνοδεύουν μετά το δυστύχημα των Τεμπών, την απόφασή της να μη χρησιμοποιήσει ξανά τρένο και το κίνημα πολιτών που –όπως λέει– οργανώνεται συλλογικά και στοχεύει να δώσει λύσεις στα αδιέξοδα της χώρας.

17 Ιαν. 2026
Νέα αποσπάσματα από τη συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού στο περιοδικό Down Town Κύπρου, που θα δημοσιευτεί ολόκληρη την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, έρχονται στο φως, αποτυπώνοντας μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση αλλά και σαφή πολιτικά μηνύματα.

Η Μαρία Καρυστιανού δηλώνει ότι αισθάνεται τύψεις για το δυστύχημα των Τεμπών, όχι γιατί θεωρεί ότι φέρει άμεση ευθύνη, αλλά γιατί –όπως εξηγεί– ανέχτηκε για χρόνια μια πραγματικότητα απαξίωσης της ανθρώπινης ζωής. «Φταίω, γιατί επέτρεψα στους πολιτικούς να απαξιώσουν τη ζωή μας. Έβλεπα τα σκάνδαλα να μένουν ατιμώρητα και έλεγα “έτσι είναι τα πράγματα στην Ελλάδα”», σημειώνει, προσθέτοντας ότι αυτή η ανοχή συνέβαλε στη γενικευμένη αίσθηση διαφθοράς.

Στο ίδιο πλαίσιο, δεν αποφεύγει τις ερωτήσεις για το πολιτικό της μέλλον. Επιβεβαιώνει ότι ένα κίνημα πολιτών βρίσκεται σε διαδικασία οργάνωσης και ωρίμανσης, με στόχο –όπως λέει– να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών με αξιοπρέπεια και συγκεκριμένο πρόγραμμα. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι ούτε το όνομα ούτε ο χρόνος των επίσημων ανακοινώσεων έχουν αποφασιστεί, καθώς πρόκειται για συλλογική και όχι προσωπική απόφαση.

Ιδιαίτερα φορτισμένη είναι και η αναφορά της στα μέσα σταθερής τροχιάς. Η ίδια ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να ξαναμπεί σε τρένο ή μετρό, όχι τόσο από φόβο, όσο από ψυχική αδυναμία. Όπως λέει, αποφεύγει ακόμη και να περνά από σιδηροδρομικούς σταθμούς, προτιμώντας να αλλάζει διαδρομή για να μην αντικρίζει τις γραμμές.

Η συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού σκιαγραφεί μια προσωπικότητα που μετατρέπει το προσωπικό τραύμα σε πολιτικό λόγο, θέτοντας στο επίκεντρο την ευθύνη, τη συλλογική συνείδηση και την ανάγκη αλλαγής.

