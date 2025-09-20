Μαρία Καρυστιανού: «Θα έσκαβα με τα χέρια μου για τα οστά της Μάρθης» – Ορκίζεται αγώνα μέχρι τέλους ΒΙΝΤΕΟ

Σε μια συγκλονιστική συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA, η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης που χάθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, περιέγραψε με σπασμένη φωνή τον ανείπωτο πόνο της αλλά και τον όρκο που έδωσε στο μνήμα της κόρης της.

Αναφερόμενη στην παραλαβή των οστών, μίλησε για την πιο σκληρή στιγμή: «Την άνοιξα τη σακούλα, ήθελα να δώσω αυτό το τελευταίο χάδι που δίνει ο γονιός στο παιδί του. Έπιασα το κάθε ένα κομματάκι ως το τελευταίο χάδι. Και αναγνώρισα ένα συγκεκριμένο οστό, πολύ ιδιαίτερο στο σώμα μας. Μετά από έναν χρόνο που διάβασα τις ιατροδικαστικές – γιατί δεν πίστευα ότι ακόμη κι εκεί θα είχαν κάνει παρανομίες και παρατυπίες – είδα ότι δεν το αναφέρει κανένας. Δεν είμαστε καν σίγουροι για το τι έχουμε θάψει».

Η ίδια, φανερά φορτισμένη, πρόσθεσε: «Θα έσκαβα με τα χέρια μου για να βγάλω τα οστά του παιδιού μου από τον τάφο».





Σκέψεις για πολιτική δράση

Απαντώντας στις φήμες που τη θέλουν να ηγείται πολιτικού φορέα, ξεκαθάρισε: «Η κοινωνία δεν θέλει κάτι συστημικό. Έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, δεν το βλέπω για εμένα προσωπικά να ηγηθώ μιας νέας πολιτικής προσπάθειας. Εννοείται θα ήμουν παρούσα αν συνέβαινε αυτό».

Η κ. Καρυστιανού αναφέρθηκε σε δημοσκόπηση που έδειχνε ότι το 25% των ερωτηθέντων θα ψήφιζε κόμμα με επικεφαλής τη μητέρα της Μάρθης: «Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Όμως, ανήκω κι εγώ σε αυτό το 25%».

Ο όρκος για δικαίωση

Η μητέρα της Μάρθης τόνισε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τον αγώνα: «Εγώ έχω υποσχεθεί ότι ο αγώνας μου θα πάει μέχρι τέλους. Αυτό ορκίστηκα στο μνήμα της κόρης μου».

Παράλληλα, εξέφρασε την πικρία της για σχόλια που, όπως είπε, ρίχνουν σκιά στη μνήμη της κόρης της: «Είπαν ότι έχασα την επιμέλεια της κόρης μου. Θεώρησα ότι ρίχνουν σκιά στη μνήμη της. Αυτό με πλήγωσε και θα κινηθώ νομικά, απλά το θεωρώ δευτερευούσης σημασίας».





«Δεν μπορώ να διαχειριστώ ότι έχει φύγει»

Συγκλονίζει η περιγραφή της καθημερινότητας χωρίς τη Μάρθη: «Δεν μπορώ να διαχειριστώ ότι έχει φύγει. Δεν ανοίγω την ντουλάπα της για να μη φύγει το άρωμά της. Μου λείπει τόσο πολύ. Οτιδήποτε την αφορά με πληγώνει και με παγώνει».

