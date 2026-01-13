Μαρία Καρυστιανού: Το κόμμα, η 25η Μαρτίου και οι συνειρμοί

Στο μυαλό της Μαρίας Καρυστιανού έχει ωριμάσει η ιδέα της παραίτησης, που θα δημοσιοποιηθεί, φυσικά, πριν ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος

13 Ιαν. 2026 16:36
Pelop News

Θέλοντας να προσδώσει «εθνικά χαρακτηριστικά» στο πολιτικό της εγχείρημα, η «μάνα των Τεμπών» Μαρία Καρυστιανού προσανατολίζεται να ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος στις 25 Μαρτίου, ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της εθνικής μας Παλιγγενεσίας.

Αυτό τουλάχιστον έχει αφήσει να εννοηθεί σε κάποιους εκ των πατρινών συνεργατών της, που καταγράφηκαν στο ρεπορτάζ του συναδέλφου Χρήστου Βεργανελάκη,  το οποίο δημοσιεύθηκε στην «Π» την περασμένη Παρασκευή.

Αχαΐα: Στήριξη με αστερίσκους στο πολιτικό βήμα της Μαρία Καρυστιανού – Ποιοι πλησιάζουν και ποιοι κρατούν αποστάσεις

Ο οδικός χάρτης της Μαρίας Καρυστιανού περιλαμβάνει πια συγκεκριμένους σταθμούς μέχρις ότου δώσει «ιδρυματική υπόσταση» στο μέχρι τώρα κινηματικό χαρακτήρα των πρωτοβουλιών της.

ΩΡΙΜΑΣΕ
Τις τελευταίες μέρες, η πρόεδρος του συλλόγου των συγγενών των 57 θυμάτων της Εθνικής Τραγωδίας των Τεμπών, πιέζεται, όπως είναι γνωστό, από μέλη του φορέα να παραιτηθεί με το επιχείρημα ότι δεν συμβιβάζεται ο πολιτικός ρόλος της με τους σκοπούς του συλλόγου. Παράλληλα, κατηγορείται ότι παραμένουν ανενημέρωτοι γύρω από τα οικονομικά του συλλόγου. Από την άλλη πλευρά, στο μυαλό της Μαρίας Καρυστιανού έχει ωριμάσει η ιδέα της παραίτησης, που θα δημοσιοποιηθεί, φυσικά, πριν ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος. Το πότε θα την υποβάλει, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, βρίσκεται σε συνάρτηση με τον οικονομικό έλεγχο που ήδη γίνεται στο ταμείο του συλλόγου από την ΑΑΔΕ και πρωτίστως από την ημερομηνία-σταθμό της 28ης Φεβρουαρίου, οπότε συμπληρώνονται τρία χρόνια από την Εθνική Τραγωδία των Τεμπών.

ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 
«Κλειδί» θεωρείται, αν η ίδια κάνει την πρόσκληση για την πραγματοποίηση παλλαϊκών συλλαλητηρίων εκείνη την μέρα. Η ίδια, πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχει ήδη αποφασίσει να παραιτηθεί νωρίτερα, για να μην θεωρηθεί ότι θα προσπαθήσει, με την ιδιότητα της προέδρου του Συλλόγου να εκμεταλλευτεί πολιτικά τον ξεσηκωμό της 28ης Φεβρουαρίου. Ούτε, συνακόλουθα, την έναρξη της δίκης των Τεμπών μερικές μέρες αργότερα.

Οπως λένε στενοί συνεργάτες της, κόπτεται κυρίως ν’ αποδείξει με παραστατικά στη Γενική Συνέλευση του συλλόγου ότι η οικονομική διαχείριση έχει γίνει με πλήρη διαφάνεια για να μην έχει εκκρεμότητα και υπάρχει η όποια «σκιά» όταν βρεθεί στον πολιτικό στίβο.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Στο μεταξύ, εντελώς αθόρυβα και μυστικά, το επιτελείο της Μαρίας Καρυστιανού επεξεργάζεται τις πολιτικές θέσεις της για όλα τα ζητήματα της δημόσιας ζωής, προκειμένου να παρουσιάσει ολοκληρωμένο προγραμματικό πλαίσιο και για να μην κατηγορείται ότι είναι μονοθεματική η ατζέντα της, αφορώσα τον αγώνα της για δικαίωση της μνήμης των θυμάτων της τραγωδίας. Μέχρι στιγμής, πέραν 4-5 ονομάτων σε κεντρικό επίπεδο που πλαισιώνουν το πολιτικό εγχείρημα της Καρυστιανού δεν έχουν ακουστεί άλλα πρόσωπα. Επ’ αυτού, τονίζεται ότι αποφεύγεται συνειδητά η δημοσιοποίηση, για να αποφευχθούν πιέσεις και εκβιασμοί σε βάρος τους, επειδή βρίσκονται στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού.

30 ΑΧΑΙΟΙ 
Εκείνο, πάντως, που μετ’ επιτάσεως αναφέρεται από τον στενό κύκλο της είναι ότι συλλέγονται καθημερινά δεκάδες βιογραφικά πολιτών, που επιθυμούν να στελεχώσουν τις τάξεις του υπό ίδρυση κόμματος.  Σε ό,τι αφορά την Αχαΐα, ενδεικτικά τονίζεται ότι περισσότεροι από 30 επιστήμονες, επαγγελματίες, μικρομεσαίοι και αγρότες έχουν θέσει τον εαυτό τους στη διάθεση της Καρυστιανού. Ιδίως δε, επισημαίνεται ότι σ’ αυτή τη λίστα συμπεριλαμβάνονται και επώνυμα πρόσωπα που προκαλούν έκπληξη.

