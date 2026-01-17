Μαρία Σάκκαρη: Το καλοκαίρι του 2027 ο γάμος με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη – «Με ωθεί να συνεχίσω τα όνειρά μου»

Σε μια από τις πιο ώριμες και δημιουργικές φάσεις της ζωής της βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη, η οποία αποκάλυψε ότι ο γάμος της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη έχει ήδη χρονικό ορίζοντα.

17 Ιαν. 2026 13:36
Μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της διανύει η Μαρία Σάκκαρη, καθώς ετοιμάζεται να παντρευτεί τον σύντροφό της Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Λίγο πριν από την πρεμιέρα της στο Australian Open, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μίλησε στο SDNA και στη δημοσιογράφο Βίκυ Γεωργάτου και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον επικείμενο γάμο τους, αποκαλύπτοντας ότι αυτός προγραμματίζεται για το καλοκαίρι του 2027.

«Σίγουρα ο γάμος θα γίνει το καλοκαίρι του 2027, αλλά δεν έχουμε συζητήσει κάτι παραπάνω, γιατί έγινε λίγο πριν φύγω για την Αυστραλία», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι αυτή την περίοδο απόλυτη προτεραιότητα παραμένει η αγωνιστική της πορεία.

Η Μαρία Σάκκαρη στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη που λαμβάνει από τον σύντροφό της, τονίζοντας πως η παρουσία του λειτουργεί ενισχυτικά στην προσπάθειά της να συνεχίσει να κυνηγά τους στόχους της στο κορυφαίο επίπεδο του παγκόσμιου τένις. «Είμαι πολύ τυχερή που έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου που με βοηθά και με ωθεί να συνεχίσω για να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου», σημείωσε.

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι ο γάμος δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση απομάκρυνση από τον αθλητισμό: «Ούτε καν! Έχουμε συζητήσει ότι θέλουμε να παίζω. Η μοναξιά είναι δύσκολη και το να έχεις έναν άνθρωπο που πιστεύει σε εσένα κάθε μέρα είναι κάτι υπέροχο». Όπως ανέφερε, η δημιουργία οικογένειας υπάρχει στο μυαλό τους για το μέλλον, αλλά χωρίς να ανατρέψει τα επαγγελματικά της σχέδια.

Υπενθυμίζεται ότι η αποκάλυψη του αρραβώνα έγινε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετά τη δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών.

