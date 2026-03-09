Μαρινάκης: Επαναπατρίστηκαν 1.039 Έλληνες από τη Μέση Ανατολή – Ελληνικά PATRIOT για την κάλυψη της Βουλγαρίας

Στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και στη συνδρομή της Ελλάδας προς τη Βουλγαρία σε επίπεδο αεράμυνας αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όπως ανέφερε, μέσα σε πέντε ημέρες επαναπατρίστηκαν συνολικά 1.039 Έλληνες πολίτες από χώρες της ευρύτερης περιοχής, ανάμεσά τους το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Ισραήλ, το Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αλλά και τα Παλαιστινιακά εδάφη.

Για την υλοποίηση της επιχείρησης χρησιμοποιήθηκαν μισθωμένα αεροσκάφη του Υπουργείου Εξωτερικών, χερσαία μέσα αλλά και στρατιωτικά αεροπλάνα.

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τη διαδικασία ιδιαίτερα σύνθετη, καθώς – όπως είπε – κάθε επιχείρηση είχε σημαντικές δυσκολίες λόγω των περιορισμών πτήσεων, των συναγερμών στις εμπόλεμες περιοχές και του μεγάλου αριθμού χωρών που εμπλέκονται.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τις ελληνικές πρεσβείες και τα προξενεία της περιοχής για την οργάνωση των επαναπατρισμών.

«Παραμένουμε σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή», σημείωσε.

Ελληνική συνδρομή στη Βουλγαρία

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση της Ελλάδας να παράσχει μέσα και προσωπικό για την ενίσχυση της αεράμυνας της Βουλγαρίας, έπειτα από σχετικό αίτημα της γειτονικής χώρας, η οποία είναι μέλος τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως διευκρίνισε, η πρωτοβουλία αυτή δεν επηρεάζει την αντιβαλλιστική προστασία της ελληνικής επικράτειας.

Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ μεταφέρθηκε σε περιοχή του βόρειου τμήματος της Ελλάδας πυροβολαρχία PATRIOT, η οποία θα καλύπτει αντιβαλλιστικά μεγάλο μέρος της επικράτειας της Βουλγαρίας.

Παράλληλα, ένα ζεύγος ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 μεταστάθμευσε σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας, με αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης.

Για τον συντονισμό της επιχείρησης, δύο ανώτεροι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας μεταβαίνουν στο κέντρο επιχειρήσεων των βουλγαρικών ενόπλων δυνάμεων στη Σόφια.

Τα στοιχεία για την ανάπτυξη της οικονομίας

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας ότι το 2025 η Ελλάδα πέτυχε ρυθμό ανάπτυξης 2,1%, με σημαντική αύξηση των επενδύσεων και ενίσχυση των εξαγωγών.

Όπως είπε, το τελευταίο τρίμηνο του 2025 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, γεγονός που – όπως υποστήριξε – δείχνει τη θετική δυναμική της ελληνικής οικονομίας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψαν χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης το ίδιο διάστημα, της τάξης του 1,2% και 1,4% αντίστοιχα.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, οι επενδύσεις από το εσωτερικό και το εξωτερικό αυξήθηκαν περίπου κατά 9% το 2025, ξεπερνώντας τα 37 δισεκατομμύρια ευρώ.

Όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η Ελλάδα καλύπτει σταδιακά το μεγάλο επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε κατά τη δεκαετή οικονομική κρίση.

