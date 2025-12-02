Μαρινάκης για αγροτικά μπλόκα: «Διάλογος ναι, ταλαιπωρία της κοινωνίας όχι»

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε για τα αγροτικά μπλόκα, τις οικονομικές ενισχύσεις στον πρωτογενή τομέα και τη φορολογική αλλαγή που θα τεθεί σε ισχύ από το 2026. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση επιδιώκει τον διάλογο με τους αγρότες, αλλά δεν θα επιτρέψει ενέργειες που δημιουργούν προβλήματα στην κοινωνία.

Όπως υπογράμμισε, η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να συνομιλεί με τους αγρότες και να εξετάζει τα αιτήματά τους, ωστόσο δεν πρόκειται να αποδεχθεί στρατηγικές που προκαλούν ταλαιπωρία ή περιορισμούς στην ελεύθερη μετακίνηση.

Αναφερόμενος στις οικονομικές ενισχύσεις, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι έως το τέλος Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το συνολικό ποσό που αφορά τη στήριξη των αγροτών, ενώ υπενθύμισε την πρόσθετη παροχή που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τους κτηνοτρόφους.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε και για τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2026, τονίζοντας ότι η μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων θα ωφεληθεί, καθώς ο φόρος εισοδήματος θα μειωθεί στο 20%.

Σε ό,τι αφορά τα μπλόκα, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση δεν είναι αδιάφορη απέναντι στον αγροτικό κόσμο, αλλά διεμήνυσε ότι δεν μπορεί κανείς να εμποδίζει τους συμπολίτες του να επιστρέφουν στα σπίτια τους ή να μετακινούνται ελεύθερα. Όπως είπε, στόχος είναι να υπάρξει άμεσα λύση και να τερματιστούν οι αποκλεισμοί.





