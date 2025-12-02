Μαρινάκης για αγροτικά μπλόκα: «Διάλογος ναι, ταλαιπωρία της κοινωνίας όχι»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τον διάλογο με τους αγρότες, αλλά δεν θα επιτρέψει πρακτικές που δυσκολεύουν την καθημερινότητα των πολιτών. Αναφέρθηκε επίσης στις οικονομικές ενισχύσεις προς αγρότες και κτηνοτρόφους, καθώς και στη μεταρρύθμιση που μειώνει τον φόρο εισοδήματος στο 20% από το 2026.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε για τα αγροτικά μπλόκα, τις οικονομικές ενισχύσεις στον πρωτογενή τομέα και τη φορολογική αλλαγή που θα τεθεί σε ισχύ από το 2026. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση επιδιώκει τον διάλογο με τους αγρότες, αλλά δεν θα επιτρέψει ενέργειες που δημιουργούν προβλήματα στην κοινωνία.
Όπως υπογράμμισε, η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να συνομιλεί με τους αγρότες και να εξετάζει τα αιτήματά τους, ωστόσο δεν πρόκειται να αποδεχθεί στρατηγικές που προκαλούν ταλαιπωρία ή περιορισμούς στην ελεύθερη μετακίνηση.
Αναφερόμενος στις οικονομικές ενισχύσεις, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι έως το τέλος Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το συνολικό ποσό που αφορά τη στήριξη των αγροτών, ενώ υπενθύμισε την πρόσθετη παροχή που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τους κτηνοτρόφους.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε και για τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2026, τονίζοντας ότι η μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων θα ωφεληθεί, καθώς ο φόρος εισοδήματος θα μειωθεί στο 20%.
Σε ό,τι αφορά τα μπλόκα, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση δεν είναι αδιάφορη απέναντι στον αγροτικό κόσμο, αλλά διεμήνυσε ότι δεν μπορεί κανείς να εμποδίζει τους συμπολίτες του να επιστρέφουν στα σπίτια τους ή να μετακινούνται ελεύθερα. Όπως είπε, στόχος είναι να υπάρξει άμεσα λύση και να τερματιστούν οι αποκλεισμοί.
