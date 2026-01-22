Μαρινάκης για Δένδια και Γεωργιάδη: «Η κυβέρνηση ψηλώνει τη χώρα – δεν υπάρχει χώρος για διαμάχες»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, σχολίασε τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, καθώς και τις αιχμές που διατύπωσε ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως ανέφερε, συμμερίζεται την εκτίμηση του Νίκου Δένδια ότι η εξωτερική πολιτική και η πολιτική άμυνας της χώρας έχουν ενισχύσει τη διεθνή θέση της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι κρίσιμα ζητήματα που για χρόνια παρέμεναν σε εκκρεμότητα, όπως η ΑΟΖ και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, έχουν πλέον αποκτήσει θεσμική κατοχύρωση. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι οι εξελίξεις αυτές αποτελούν συλλογικό αποτέλεσμα της κυβερνητικής στρατηγικής, με κεντρικό ρόλο του πρωθυπουργού και τη συμβολή τόσο των πρώην όσο και των νυν υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας, συμπεριλαμβανομένου του Νίκου Δένδια.

Αναφερόμενος στις επισημάνσεις περί «αρρυθμιών» στο κυβερνητικό έργο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι υπάρχουν τομείς όπου απαιτείται επιτάχυνση των ρυθμών, υπογραμμίζοντας όμως ότι το συνολικό αποτύπωμα της κυβέρνησης παραμένει θετικό. Όπως είπε, λάθη και καθυστερήσεις δεν αναιρούν τη συνολική πρόοδο, ενώ η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση των στόχων της.

Τέλος, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται εσωτερική σύγκρουση στο κυβερνητικό στρατόπεδο, τονίζοντας πως «δεν υπάρχει χρόνος για διαμάχες», καθώς προτεραιότητα παραμένει η παραγωγή πολιτικής και η ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας.

