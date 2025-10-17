Μαρινάκης για το βιβλίο Τσίπρα: «Το μόνο κοινό με την πραγματική Ιθάκη είναι η Πηνελόπη, δηλαδή η εξουσία»

Ο Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο νέο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη». Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, το μόνο κοινό της πραγματικής Ιθάκης με την Ιθάκη του κ. Τσίπρα είναι η Πηνελόπη, δηλαδή η εξουσία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι το ταξίδι της κυβέρνησης Τσίπρα ήταν τα capital controls, τα παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, οι 30 νέοι φόροι και το κλείσιμο του χρηματιστηρίου, ενώ ο προορισμός ήταν τα πάνω από 100 δισ. ευρώ που φορτώθηκε η χώρα.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης υπερασπίστηκε την κυβερνησιμότητα, υπογραμμίζοντας ότι είναι άδικο να κατηγορείται η κυβέρνηση για έλλειψη σταθερότητας, ενώ επισήμανε τα επιτεύγματα της εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία έξι χρόνια, όπως η συμφωνία για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο, ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, η προμήθεια φρεγατών Belharra και η συνεργασία με την Chevron.

Τέλος, σχολιάζοντας τη σημερινή παρουσία του πρωθυπουργού στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της περιφερειακής έδρας Περιστερίου του Πρωτοδικείου Αθηνών, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι πρόκειται για ένα από τα τέσσερα νέα περιφερειακά πρωτοδικεία που θα εκδικάζουν υποθέσεις έως 250 χιλ. ευρώ, επιταχύνοντας σημαντικά την απονομή της δικαιοσύνης.

