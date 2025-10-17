Μαρινάκης για το βιβλίο Τσίπρα: «Το μόνο κοινό με την πραγματική Ιθάκη είναι η Πηνελόπη, δηλαδή η εξουσία»

Μαρινάκης για το βιβλίο Τσίπρα: «Το μόνο κοινό με την πραγματική Ιθάκη είναι η Πηνελόπη, δηλαδή η εξουσία»
17 Οκτ. 2025 9:38
Pelop News

Ο Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο νέο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη». Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, το μόνο κοινό της πραγματικής Ιθάκης με την Ιθάκη του κ. Τσίπρα είναι η Πηνελόπη, δηλαδή η εξουσία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι το ταξίδι της κυβέρνησης Τσίπρα ήταν τα capital controls, τα παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, οι 30 νέοι φόροι και το κλείσιμο του χρηματιστηρίου, ενώ ο προορισμός ήταν τα πάνω από 100 δισ. ευρώ που φορτώθηκε η χώρα.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης υπερασπίστηκε την κυβερνησιμότητα, υπογραμμίζοντας ότι είναι άδικο να κατηγορείται η κυβέρνηση για έλλειψη σταθερότητας, ενώ επισήμανε τα επιτεύγματα της εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία έξι χρόνια, όπως η συμφωνία για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο, ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, η προμήθεια φρεγατών Belharra και η συνεργασία με την Chevron.

Τέλος, σχολιάζοντας τη σημερινή παρουσία του πρωθυπουργού στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της περιφερειακής έδρας Περιστερίου του Πρωτοδικείου Αθηνών, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι πρόκειται για ένα από τα τέσσερα νέα περιφερειακά πρωτοδικεία που θα εκδικάζουν υποθέσεις έως 250 χιλ. ευρώ, επιταχύνοντας σημαντικά την απονομή της δικαιοσύνης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:46 Μεγάλη ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango, έρευνα για ανθρωποκτονία, ύποπτος ο γιος του!
12:38 Πληθωρισμός στο 1,8% τον Σεπτέμβριο: Η Ελλάδα στις χώρες με τις χαμηλότερες αυξήσεις τιμών στην Ευρωζώνη
12:32 Σύγκρουση ΠΑΣΟΚ – ΝΔ για τις δηλώσεις Φεύγα: «Έλλειψη ενσυναίσθησης για τα θύματα των Τεμπών»
12:30 Πατήσια: Υπό έλεγχο φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα!
12:23 Βουκουρέστι: Τρεις νεκροί και 12 τραυματίες από έκρηξη σε πολυκατοικία, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
12:15 Νίκος Δένδιας: «Η ΟΝΝΕΔ είναι οι αγώνες που ενώνουν το χθες με το σήμερα»
12:09 Βουτιά στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Γενικός Δείκτης κάτω από τις 2.000 μονάδες – Πτώση σε τράπεζες και ευρωπαϊκές αγορές
12:09 Ο Μαρινάκης στο ΣΕΦ, ο Τσιμπούρης στο Προμηθέας-ΠΑΟΚ
12:04 Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: «Να γίνουμε Εσθονία σε όλη την Ευρώπη» – Η Ελλάδα πρότυπο ψηφιακής μεταρρύθμισης
12:02 Πιο ισχυρό το διαβατήριο της Ελλάδας από των ΗΠΑ που είναι εκτός δέκαδας!
12:00 Φοιτητική στέγη: Η νέα τάση κατοικίας ήρθε και στην Πάτρα – Θα περιλαμβάνει 85 σύγχρονα διαμερίσματα
12:00 Πάτρα: Νέα κυκλοφοριακά έργα και δωρεάν ηλεκτρικά mini bus στο ιστορικό κέντρο – Δείτε τι αλλάζει
11:57 Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας στο Pink the City 2025: Ένα μήνυμα ζωής και ελπίδας για όλες τις γυναίκες
11:50 Σε αυτό το κανάλι θα δείτε τη δοκιμασία του Παναθηναϊκού με την Εφές
11:50 ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή: «Η κυβέρνηση οδηγεί σε κατάρρευση τον αγροτικό τομέα»
11:45 Συγκινημένος on air ο Άκης Παυλόπουλος: Ο γιος του κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου
11:34 Κακλαμάνης «άδειασε» Βελόπουλο που αποκάλεσε «κακιά» τον Καιρίδη: «Το βήμα της Βουλής απαιτεί σεβασμό»
11:30 Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε τον ρόλο που την «στοιχειώνει»: «Απέρριψα το Unfaithful και μετά πρότειναν τη Νταϊάν Λέιν για Όσκαρ!»
11:28 Αμαλιάδα: Συνελήφθη για εκκρεμή ποινή φυλάκισης 6 ετών
11:27 Το σκληρό πόκερ και η προσπάθεια του Πούτιν να μη δώσει ο Τραμπ Τόμαχοκ στην Ουκρανία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ