Μαρινάκης για Τσίπρα: «Σχεδόν 24 ώρες χρειάστηκε για να υποστηρίξει τον αγαπημένο του δικτάτορα Μαδούρο»

Μαρινάκης για Τσίπρα: «Σχεδόν 24 ώρες χρειάστηκε για να υποστηρίξει τον αγαπημένο του δικτάτορα Μαδούρο»
04 Ιαν. 2026 13:31
Pelop News

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, χαρακτηρίζοντας την αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού καθυστερημένη και προβλέψιμη.

Τσίπρας για Βενεζουέλα: Το Διεθνές Δίκαιο αντικαταστάθηκε από το δίκαιο του ισχυρού

«Σχεδόν 24 ώρες χρειάστηκε ο κ. Τσίπρας για να εκδηλώσει την υποστήριξή του στον αγαπημένο του δικτάτορα Μαδούρο», δήλωσε ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι «αντιλαμβανόμαστε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι με την ανακοίνωση του κ. Τσίπρα οι πολίτες θα θυμηθούν τις στενές σχέσεις, τόσο του ίδιου όσο και του ΣΥΡΙΖΑ με το εν λόγω καθεστώς».

Δείτε ακόμα: Μαρινάκης για Βενεζουέλα: Αναμενόμενη η αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ λόγω σχέσεων με Μαδούρο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε παρελθόντα γεγονότα:

  • Την κάλυψη που παρείχε ο ΣΥΡΙΖΑ στον πρέσβη της Βενεζουέλας στην Αθήνα, μετά από βαρύτατες καταγγελίες γυναικών που εργάζονταν στην πρεσβεία.
  • Τα ύποπτα ταξίδια υπουργών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο Καράκας.
  • Τις περίεργες επαφές στενών συνεργατών του Μαδούρο με στελέχη της Κουμουνδούρου.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι, ενώ ο κ. Τσίπρας «παρέλειψε» να αναφερθεί σε αυτές τις σχέσεις στο μακροσκελές βιβλίο του, «κανείς δεν μπορεί να τις ξεχάσει».

Τέλος, απαντώντας στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την αποφυγή σχολιασμού της νομιμότητας της αμερικανικής επιχείρησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι «μάλλον διάβασαν άλλη ανακοίνωση», υπονοώντας παρερμηνεία ή παραπλάνηση στις επικρίσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:30 Ηλιοπούλου στο pelop: «Θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις και στην Αχαΐα»
17:22 Συντονιστική Κτηνοτρόφων Δυτικής Αχαΐας: Ο αγώνας θα δοθεί μέχρι τέλους
17:15 Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζητά άμεση σύγκλιση της Βουλής για τη Βενεζουέλα και επιτίθεται στον Μητσοτάκη!
17:08 Αυτή είναι η πρώτη μεταγραφή της Παναχαϊκής
17:00 Tιμές Ελλάδας, μισθοί Ευρώπης, αυτοψία της «Π» σε σούπερ μάρκετ της Ρώμης
16:52 Παρείχε συμβουλές για «επαγγελματικό» φλερτ αλλά χωρίς απόδειξη…
16:43 Απάντηση-καρφί του Αντώνη Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα
16:36 Αλεν: «Μας κόστισαν οι βολές, κοιτάζουμε μπροστά»
16:29 Ανδραβίδα: Οικογενειακό δράμα και αυτοκτονία
16:23 Πανελλαδική σύσκεψη: Οι αγρότες έτοιμοι να κλείσουν «στρατηγικά σημεία» σε Εγνατία Οδό, Ιόνια Οδό, Μπράλο και Πελοπόννησο!
16:16 Ετσι «μπούκαραν» οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα…
16:08 Σύριζα Αχαΐας: «Αδιανόητη η δήλωση του πρωθυπουργού»
15:59 Πρόεδρος της Ενωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας για το μπλακ άουτ: Τα συστήματά μας είναι παμπάλαια
15:55 Ρουμελιώτης: «Η Ολυμπιάδα διεκδικεί άνοδο, τα καλύτερα είναι μπροστά μας»
15:46 Μπλακ άουτ στο FIR: Η ΕΥΠ δεν βλέπει επίθεση αλλά βλάβη στα Γεράνια Ορη
15:39 Ο Στέφανος Καραβίδας ρίχνει «βόμβα» για πιθανή ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας
15:31 Πάτρα: Τι λέει η γυναίκα του 30χρονου για τον χαμό του
15:23 Τζόγαραν σε άμεση σύλληψη του Μαδούρο και θησαύρισαν!
15:15 Πρόβλεψη γνωστού μετεωρολόγου: Με λασποβροχές θα κάνουμε Θεοφάνια
15:09 Αγρότες έκλεισαν την εθνική οδό Κορίνθου – Τριπόλεως
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ