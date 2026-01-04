Μαρινάκης για Τσίπρα: «Σχεδόν 24 ώρες χρειάστηκε για να υποστηρίξει τον αγαπημένο του δικτάτορα Μαδούρο»

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, χαρακτηρίζοντας την αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού καθυστερημένη και προβλέψιμη.

Τσίπρας για Βενεζουέλα: Το Διεθνές Δίκαιο αντικαταστάθηκε από το δίκαιο του ισχυρού

«Σχεδόν 24 ώρες χρειάστηκε ο κ. Τσίπρας για να εκδηλώσει την υποστήριξή του στον αγαπημένο του δικτάτορα Μαδούρο», δήλωσε ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι «αντιλαμβανόμαστε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι με την ανακοίνωση του κ. Τσίπρα οι πολίτες θα θυμηθούν τις στενές σχέσεις, τόσο του ίδιου όσο και του ΣΥΡΙΖΑ με το εν λόγω καθεστώς».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε παρελθόντα γεγονότα:

Την κάλυψη που παρείχε ο ΣΥΡΙΖΑ στον πρέσβη της Βενεζουέλας στην Αθήνα, μετά από βαρύτατες καταγγελίες γυναικών που εργάζονταν στην πρεσβεία.

Τα ύποπτα ταξίδια υπουργών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο Καράκας.

Τις περίεργες επαφές στενών συνεργατών του Μαδούρο με στελέχη της Κουμουνδούρου.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι, ενώ ο κ. Τσίπρας «παρέλειψε» να αναφερθεί σε αυτές τις σχέσεις στο μακροσκελές βιβλίο του, «κανείς δεν μπορεί να τις ξεχάσει».

Τέλος, απαντώντας στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την αποφυγή σχολιασμού της νομιμότητας της αμερικανικής επιχείρησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι «μάλλον διάβασαν άλλη ανακοίνωση», υπονοώντας παρερμηνεία ή παραπλάνηση στις επικρίσεις.

