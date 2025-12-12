Μαρινάκης: «Ιστορική μέρα για τη χώρα» – Η εκλογή Πιερρακάκη και το μήνυμα αξιοκρατίας προς την Ευρώπη

Την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup περιέγραψε ως «ιστορική μέρα για τη χώρα» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά». Όπως σημείωσε, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επαναφορά της Ελλάδας στον πυρήνα των ευρωπαϊκών αποφάσεων, υπενθυμίζοντας την πορεία που διένυσε η χώρα από το 2015 έως σήμερα.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η επιτυχία του κ. Πιερρακάκη αντικατοπτρίζει «τη δικαίωση για ένα νέο άνθρωπο» που ανέλαβε ευθύνες στηριζόμενος στη δουλειά και στο επαγγελματικό του υπόβαθρο πριν την πολιτική, στέλνοντας –όπως είπε– μήνυμα αξιοκρατίας στα νέα στελέχη. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η εκλογή αυτή λειτουργεί ως σύγκριση δύο διαφορετικών εποχών για την Ελλάδα, αναδεικνύοντας το επίπεδο και τη διεθνή αναγνώριση της σημερινής κυβέρνησης.

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες του νέου προέδρου του Eurogroup, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στο πόρισμα Ντράγκι, σημειώνοντας ότι ο κ. Πιερρακάκης έχει επιμείνει στην ανάγκη η Ευρώπη να στραφεί περισσότερο προς τους πολίτες της, δίνοντας έμφαση στη μεσαία τάξη και στις πιέσεις που αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια. Υπενθύμισε, δε, ότι η Νέα Δημοκρατία προσήλθε στις εκλογές με πρόγραμμα 9 δισ. ευρώ, σε αντίθεση με άλλα κόμματα που πρότειναν πακέτα πολλαπλάσια, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δημοσιονομικής ισορροπίας.

Για το θέμα των «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας «στα όρια των αντοχών της», επισημαίνοντας την συνέπεια της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Σε ερώτηση για το κατά πόσο ένας νέος πολιτικός έχει «ταβάνι» στις φιλοδοξίες του, απέρριψε τη λογική της επετηρίδας, τονίζοντας ότι το μόνο που μετρά είναι «η δουλειά, το αποτέλεσμα, το παραδοτέο». Όσον αφορά το ενδεχόμενο να αναλάβει ο πρωθυπουργός μελλοντικά διεθνή θέση, απάντησε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει προσηλωμένος στην εθνική ατζέντα και στην ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η χώρα έχει ανέβει από το 61% στο 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου διαθέσιμου εισοδήματος και στο 81% όσον αφορά την ατομική κατανάλωση, όμως –όπως είπε– «το ποτήρι γεμάτο δεν είναι».

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τις δυσκολίες αλλά επιμένει πως ο διάλογος πρέπει να γίνεται με σεβασμό στην κοινωνία. Τόνισε ότι ο πρωτογενής τομέας έχει στηριχθεί «περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά» και ότι οι κινητοποιήσεις δεν πρέπει να φτάνουν στο σημείο να επιβαρύνουν δυσανάλογα τους πολίτες.

Κλείνοντας, δήλωσε πως η ομόφωνη εκλογή Πιερρακάκη αποδεικνύει ότι η χώρα όχι μόνο είναι διακυβερνήσιμη, αλλά λειτουργεί πλέον ως «φάρος σταθερότητας και προόδου» στην Ευρώπη.

