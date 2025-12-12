Μαρινάκης: «Ιστορική μέρα για τη χώρα» – Η εκλογή Πιερρακάκη και το μήνυμα αξιοκρατίας προς την Ευρώπη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup ως ορόσημο για τη χώρα, υπογραμμίζοντας την ελληνική επιστροφή στον ευρωπαϊκό πυρήνα και τις νέες προτεραιότητες που ανοίγονται για την οικονομική πολιτική της ΕΕ.

Μαρινάκης: «Ιστορική μέρα για τη χώρα» – Η εκλογή Πιερρακάκη και το μήνυμα αξιοκρατίας προς την Ευρώπη
12 Δεκ. 2025 13:10
Pelop News

Την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup περιέγραψε ως «ιστορική μέρα για τη χώρα» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά». Όπως σημείωσε, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επαναφορά της Ελλάδας στον πυρήνα των ευρωπαϊκών αποφάσεων, υπενθυμίζοντας την πορεία που διένυσε η χώρα από το 2015 έως σήμερα.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η επιτυχία του κ. Πιερρακάκη αντικατοπτρίζει «τη δικαίωση για ένα νέο άνθρωπο» που ανέλαβε ευθύνες στηριζόμενος στη δουλειά και στο επαγγελματικό του υπόβαθρο πριν την πολιτική, στέλνοντας –όπως είπε– μήνυμα αξιοκρατίας στα νέα στελέχη. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η εκλογή αυτή λειτουργεί ως σύγκριση δύο διαφορετικών εποχών για την Ελλάδα, αναδεικνύοντας το επίπεδο και τη διεθνή αναγνώριση της σημερινής κυβέρνησης.

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες του νέου προέδρου του Eurogroup, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στο πόρισμα Ντράγκι, σημειώνοντας ότι ο κ. Πιερρακάκης έχει επιμείνει στην ανάγκη η Ευρώπη να στραφεί περισσότερο προς τους πολίτες της, δίνοντας έμφαση στη μεσαία τάξη και στις πιέσεις που αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια. Υπενθύμισε, δε, ότι η Νέα Δημοκρατία προσήλθε στις εκλογές με πρόγραμμα 9 δισ. ευρώ, σε αντίθεση με άλλα κόμματα που πρότειναν πακέτα πολλαπλάσια, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δημοσιονομικής ισορροπίας.

Για το θέμα των «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας «στα όρια των αντοχών της», επισημαίνοντας την συνέπεια της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Σε ερώτηση για το κατά πόσο ένας νέος πολιτικός έχει «ταβάνι» στις φιλοδοξίες του, απέρριψε τη λογική της επετηρίδας, τονίζοντας ότι το μόνο που μετρά είναι «η δουλειά, το αποτέλεσμα, το παραδοτέο». Όσον αφορά το ενδεχόμενο να αναλάβει ο πρωθυπουργός μελλοντικά διεθνή θέση, απάντησε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει προσηλωμένος στην εθνική ατζέντα και στην ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η χώρα έχει ανέβει από το 61% στο 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου διαθέσιμου εισοδήματος και στο 81% όσον αφορά την ατομική κατανάλωση, όμως –όπως είπε– «το ποτήρι γεμάτο δεν είναι».

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τις δυσκολίες αλλά επιμένει πως ο διάλογος πρέπει να γίνεται με σεβασμό στην κοινωνία. Τόνισε ότι ο πρωτογενής τομέας έχει στηριχθεί «περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά» και ότι οι κινητοποιήσεις δεν πρέπει να φτάνουν στο σημείο να επιβαρύνουν δυσανάλογα τους πολίτες.

Κλείνοντας, δήλωσε πως η ομόφωνη εκλογή Πιερρακάκη αποδεικνύει ότι η χώρα όχι μόνο είναι διακυβερνήσιμη, αλλά λειτουργεί πλέον ως «φάρος σταθερότητας και προόδου» στην Ευρώπη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:11 Με τρεις απουσίες η Παναχαϊκή κόντρα στον Μιλτιάδη
18:00 Αλέξης Τσίπρας: Πού οφείλεται ο «έρωτάς» του για την Πάτρα
17:55 Τσιτσιπάς: Δεν καταθέτει δίπλωμα, ζήτησε προθεσμία για να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε αυτός με 213 χλμ. στην Αττική Οδό
17:45 Μαύρο Λιθάρι: Φρίκη, νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμούς!
17:36 Σύλληψη οικιακής βοηθού που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
17:30 Το ΠΑΣΟΚ διαγράφει τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη που συνελήφθη για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ
17:22 Οδηγός καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του! ΦΩΤΟ
17:11 Πατρών-Κορίνθου: Νταλίκα τυλίχτηκε στις φλόγες στο ύψος του Δερβενίου, ΦΩΤΟ
17:08 Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup
17:00 Υψηλές πληρότητες στα Καλάβρυτα – Που κυμαίνονται οι τιμές φέτος για τις γιορτές
16:52 Κωνσταντινούπολη: Στις 9 Μαρτίου ξεκινά η δική του Εκρέμ Ιμάμογλου
16:44 Μετανάστες μπήκαν στην Πολωνία μέσω τούνελ στα σύνορα με Λευκορωσία
16:36 Το Nemo επιστρέφει το βραβείο της Eurovision – Γιατί διαμαρτύρεται
16:28 Πέθανε ο πατέρας του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη – Η ανάρτηση του ηθοποιού
16:25 «Οχι» από ΕΠΣ Αχαΐας στον διοικητικό απολογισμό της ΕΠΟ
16:20 Στο Βερολίνο τη Δευτέρα ο Ζελένσκι: Πυρετός διαβουλεύσεων για το ουκρανικό
16:12 Ολυμπιακός Πατρών: Η περιοδεία στην Τουρκία το 1933
16:04 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «Ο αναπληρωτής υπουργός διαψεύδει τον Πρωθυπουργό για το τρένο στην Πάτρα»
15:56 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έχω καταθέσει μήνυση» είπε η Κωνσταντοπούλου σε νέα επεισοδιακή εμφάνιση
15:48 Χαλκίδα: Σκύλος δάγκωσε ηλικιωμένο στο πόδι του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ