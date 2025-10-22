Μαρινάκης: «Κανένα ζήτημα Μητσοτάκη – Δένδια, η τροπολογία τιμά και προστατεύει το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη»

Μιλώντας στην εκπομπή του OPEN, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πολιτικής ρήξης στο εσωτερικό της κυβέρνησης, με αφορμή την απουσία του Νίκου Δένδια από τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή.

«Δεν υπάρχει κανένα πολιτικό ζήτημα μεταξύ πρωθυπουργού και κανενός υπουργού», τόνισε, εξηγώντας πως «ο κ. Δένδιας, όπως και οι υπόλοιποι συναρμόδιοι υπουργοί, έχει συνυπογράψει την τροπολογία και θα την υπερψηφίσει». «Το λάθος είναι πως η πολιτική συζήτηση περιστρέφεται γύρω από πέντε-δέκα πηγαδάκια έξω από τη Βουλή και όχι γύρω από αυτά που έχουν πραγματική αξία. Αρέσει σε κάποιους κύκλους αυτή η παραφιλολογία», σημείωσε δηκτικά.

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο της τροπολογίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα στρατιωτικής εμπλοκής στην επιβολή της τάξης: «Ποτέ κανείς, ούτε ο πρωθυπουργός, είπε πως ο στρατός σε καιρό ειρήνης θα υποκαταστήσει την αστυνομία. Ο στρατός θα έχει την ευθύνη φροντίδας και συντήρησης του χώρου, ενώ το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα επιβάλλει την τάξη όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, σε περιπτώσεις βεβήλωσης ή καταλήψεων».

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε πως σκοπός της ρύθμισης είναι να μπουν σαφή όρια γύρω από τον ιερό χώρο του Μνημείου, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα που προσβάλλουν τη μνήμη των πεσόντων. «Κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα πρέπει να είναι ιερά. Κανείς δεν θέλει αντιπαράθεση με γονιό θύματος των Τεμπών. Όμως πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Ένας πολίτης που θέλει να μην βεβηλώνεται το Μνημείο δεν σημαίνει ότι δεν σέβεται τον ανθρώπινο πόνο».

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η τροπολογία «δεν αφορά περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης», αλλά την προστασία ενός εθνικού συμβόλου: «Ουδείς είπε ότι δεν μπορούν να γίνουν διαμαρτυρίες αλλού. Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι χώρος εθνικής μνήμης και πρέπει να παραμένει σεβαστός».

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε επίσης πως το ουσιαστικό ερώτημα είναι «πόσα κόμματα θα στηρίξουν μια πρωτοβουλία που τιμά τους νεκρούς και προστατεύει ένα ιστορικό σημείο», ενώ επεσήμανε ότι «η παραπολιτική συζήτηση αδικεί την ιερότητα του χώρου και την πρωτοβουλία της κυβέρνησης».

Αναφερόμενος τέλος στη στάση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε: «Ο κ. Δούκας εξελέγη δήμαρχος όλων των Αθηναίων, όχι εσωκομματικός παίκτης της Αριστεράς. Ο ίδιος είχε δηλώσει πως τα ονόματα θα παραμείνουν μέχρι να δημιουργηθεί μνημείο. Το μνημείο δημιουργήθηκε και εγκαινιάστηκε. Καλό είναι να θυμηθεί τι έχει πει».

