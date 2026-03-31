Μαρινέλλα: Η οικογένειά της την αποχαιρέτησε συντετριμμένη στη Μητρόπολη

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε το μεσημέρι της Τρίτης η κηδεία της Μαρινέλλας στη Μητρόπολη Αθηνών, με την οικογένειά της να δίνει με πόνο το τελευταίο αντίο. Από νωρίς στον χώρο βρέθηκαν η κόρη της Τζωρτζίνα Σερπιέρη, ο σύζυγός της και τα παιδιά τους, ενώ πλήθος κόσμου και άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου στάθηκαν δίπλα στη μεγάλη ερμηνεύτρια στο ύστατο χαίρε.

31 Μαρ. 2026 14:51
Με βουβό πόνο και εμφανή τη φόρτιση στα πρόσωπά τους, οι πιο δικοί της άνθρωποι αποχαιρέτησαν το μεσημέρι της Τρίτης 31 Μαρτίου τη Μαρινέλλα, στη Μητρόπολη Αθηνών. Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 14:00, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του λαϊκού προσκυνήματος, μέσα σε ένα κλίμα βαριάς συγκίνησης για τη γυναίκα που άφησε βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

Από το πρωί στη Μητρόπολη βρέθηκε η οικογένειά της, με την κόρη της Τζωρτζίνα Σερπιέρη να είναι εκεί μαζί με τον σύζυγό της, Φρέντυ Σερπιέρη, και τα δύο παιδιά τους, Μελίνα και Δημήτρη. Στο πλευρό τους ήταν και η αδελφή της σπουδαίας ερμηνεύτριας, Λούλα, σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές για τους οικείους της.

Η ατμόσφαιρα έξω και μέσα από τη Μητρόπολη ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να αποτίσει φόρο τιμής στη Μαρινέλλα. Η παρουσία του κόσμου, που από νωρίς είχε δώσει το «παρών», έδειξε για ακόμη μία φορά το βάρος και τη θέση που είχε η μεγάλη τραγουδίστρια στη συλλογική μνήμη του ελληνικού κοινού.

Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου και η απώλειά της σκόρπισε βαθιά θλίψη όχι μόνο στην οικογένειά της αλλά και σε ολόκληρο τον καλλιτεχνικό κόσμο. Η οικογένειά της είχε ανακοινώσει ότι η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, ζητώντας παράλληλα, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα».

