Μαρινέλλα: Το «στερνό αντίο» στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, σε κλίμα οδύνης η ταφή στην Κηφισιά

Μέσα σε μια ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης, ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 31 Μαρτίου 2026, η τελετή ταφής της Μαρινέλλας στο Νεκροταφείο Κηφισιάς. Η κορυφαία ερμηνεύτρια, που σφράγισε με την παρουσία της την ελληνική μουσική σκηνή για περισσότερες από επτά δεκαετίες, αναπαύεται πλέον στη γη της Κηφισιάς, κοντά στην περιοχή όπου έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής της.

Η πομπή προς τον τόπο της ταφής συνοδεύτηκε από μουσικούς που απέδωσαν με πνευστά όργανα τις μελωδίες των διαχρονικών επιτυχιών της «Καμιά φορά» και «Ποτέ να μη χαθείς απ’ τη ζωή μου». Νωρίτερα, η σορός της είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, ενώ η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να τιμήσει τη μνήμη της.

Σε στενό κύκλο η τελετή στο κοιμητήριο

Η οικογένεια της εκλιπούσας επέλεξε η ταφή να πραγματοποιηθεί σε κλειστό κύκλο, διατηρώντας τη διακριτικότητα που επιθυμούσε η ίδια. Στο πλευρό της βρέθηκαν η κόρη της, Τζωρτίνα Σερπιέρη, με την οικογένειά της, η αδελφή της, Λούλα, καθώς και λιγοστοί στενοί φίλοι και συνεργάτες.

Το «παρών» έδωσαν εξέχουσες προσωπικότητες του πολιτισμού που συνδέθηκαν στενά μαζί της, ανάμεσά τους η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας, οι οποίοι απηύθυναν τους επικήδειους λόγους στη Μητρόπολη. Επίσης, παρευρέθηκαν οι Σταμάτης Φασουλής, Λάκης Λαζόπουλος, Αντώνης Ρέμος, Νατάσα Θεοδωρίδου, Γιάννης Βούρος και Ζέτα Μακρυπούλια, αποτίοντας φόρο τιμής στην «αέναη» φωνή της Ελλάδας.

