Το αντίο της Ελλάδας στη Μαρινέλλα – Με χειροκροτήματα έφυγε η σορός από τη Μητρόπολη Αθηνών ΦΩΤΟ

Ολόκληρη η Ελλάδα αποχαιρέτησε τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, τη Μαρινέλλα, σε μια φορτισμένη συναισθηματικά τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών. Από νωρίς το πρωί πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, αφήνοντας λουλούδια και αποχαιρετώντας με δάκρυα την αγαπημένη ερμηνεύτρια.

Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε παρουσία πλήθους επωνύμων και προσωπικοτήτων από τον χώρο της πολιτικής και του πολιτισμού. Μεταξύ αυτών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρώην υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, η Όλγα Γεροβασίλη, η Μαριάννα Λάτση και ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Την ίδια στιγμή, οι κορυφαίοι εκπρόσωποι της μουσικής σκηνής, όπως ο Γιώργος Νταλάρας, η Χάρις Αλεξίου, ο Αντώνης Ρέμος, η Άντζελα Δημητρίου, η Νατάσσα Θεοδωρίδου, η Έλλη Κοκκίνου, ο Μάριος Φραγκούλης και πολλοί άλλοι, τίμησαν τη μνήμη της.

Η συγκίνηση κορυφώθηκε κατά την ανάγνωση των επικήδειων. Η Χάρις Αλεξίου χαρακτήρισε τη Μαρινέλλα «αρχόντισσα» και «καπετάνισσα», αναφερόμενη στη μοναδική της φωνή και την τελευταία της εμφάνιση στο Ηρώδειο, ενώ ο Γιώργος Νταλάρας με δάκρυα στα μάτια τόνισε τη σημαντική επιρροή της στη μουσική σκηνή και προσωπικά στη ζωή του, λέγοντας ότι για εκείνον «πέθανε η δεύτερη μάνα μου». Ο Χρήστος Δάντης και άλλοι καλλιτέχνες εξέφρασαν τη βαριά συγκίνηση και τον σεβασμό τους απέναντι στην ερμηνεύτρια που σημάδεψε γενιές Ελλήνων.

Κατά την έξοδο της σορού από τη Μητρόπολη, ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί φώναζε «αθάνατη» και χειροκροτούσε, αποχαιρετώντας με σεβασμό τη μεγάλη τραγουδίστρια. Η ταφή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ η μνήμη της Μαρινέλλας θα παραμείνει ζωντανή τόσο στους φίλους και θαυμαστές της όσο και στις νέες γενιές καλλιτεχνών που επηρεάστηκαν από το έργο της.

Η συγκίνηση, τα χειροκροτήματα και οι δηλώσεις αγάπης από όλους όσους τη γνώρισαν ή επηρεάστηκαν από τη φωνή της, απέδειξαν ότι η Μαρινέλλα δεν ήταν μόνο μια σπουδαία ερμηνεύτρια αλλά και μια ψυχή που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και στην καρδιά του κοινού.

