Το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα: «Αρχόντισσα» και «καπετάνισσα» την αποχαιρέτησε η Χαρούλα Αλεξίου

Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών για τη σπουδαία ερμηνεύτρια – Ράγισαν καρδιές τα λόγια της Αλεξίου

31 Μαρ. 2026 15:13
Pelop News

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, πλήθος κόσμου είπε το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα, στη Μητρόπολη Αθηνών, αποτίοντας φόρο τιμής σε μια από τις πιο εμβληματικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού.

Συγγενείς, φίλοι, καλλιτέχνες και απλός κόσμος βρέθηκαν στον ιστορικό ναό, για να αποχαιρετήσουν μια καλλιτέχνιδα που σφράγισε με την πορεία της ολόκληρες γενιές.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία και ο επικήδειος της Χαρούλα Αλεξίου, η οποία με τρεμάμενη φωνή αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα, αποδίδοντάς της τιμές που αποτυπώνουν το μέγεθος της καλλιτεχνικής της προσωπικότητας.

Την χαρακτήρισε «αρχόντισσα» και «καπετάνισσα», υπογραμμίζοντας πως η τελευταία της εμφάνιση είχε έναν βαθιά συμβολικό χαρακτήρα. Όπως ανέφερε, η Μαρινέλλα επέλεξε να πει το δικό της αντίο «πάνω στην ωραιότερη σκηνή της χώρας», στο Ηρώδειο, εκεί όπου κάθε καλλιτέχνης ονειρεύεται να σταθεί.

«Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρώδειου», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης στους παρευρισκόμενους.

Στον λόγο της, η Χαρούλα Αλεξίου μίλησε για την ιδιαίτερη σχέση της Μαρινέλλας με το κοινό, τονίζοντας πως «ο κόσμος που σε λάτρευε δεν σε άφηνε να φύγεις», ενώ έκανε λόγο για μια φωνή μοναδική, «που έμοιαζε να πηγάζει από κρυστάλλινη πηγή».

Η απώλεια της Μαρινέλλας αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στον ελληνικό πολιτισμό, με τον καλλιτεχνικό κόσμο να αποχαιρετά μια ερμηνεύτρια που έγραψε τη δική της ξεχωριστή ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.

