Μας δείχνει τον δρόμο
Το κύριο άρθρο της «Π»
Διακόσια χρόνια από την Εξοδο του Μεσολογγίου, η μνήμη παραμένει ζωντανή κι επίκαιρη.
Στην καρδιά της Ελληνικής Επανάστασης, το Μεσολόγγι δίδαξε πως η ελευθερία δεν χαρίζεται, αλλά κατακτάται με θυσίες.
Σήμερα, σε έναν κόσμο αβεβαιοτήτων, το μήνυμα εκείνης της νύχτας αποκτά νέα σημασία: αξιοπρέπεια, ενότητα, αντοχή.
Η Πάτρα, με τη δική της ιστορική διαδρομή, στέκεται απέναντι στην επέτειο όχι μόνο με τιμή, αλλά και με ευθύνη.
Γιατί η ιστορία δεν είναι παρελθόν· είναι οδηγός για το μέλλον.
