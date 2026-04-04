Μας δείχνει τον δρόμο

Το κύριο άρθρο της «Π»

04 Απρ. 2026 9:00
Pelop News

Διακόσια χρόνια από την Εξοδο του Μεσολογγίου, η μνήμη παραμένει ζωντανή κι επίκαιρη.

Στην καρδιά της Ελληνικής Επανάστασης, το Μεσολόγγι δίδαξε πως η ελευθερία δεν χαρίζεται, αλλά κατακτάται με θυσίες.

Σήμερα, σε έναν κόσμο αβεβαιοτήτων, το μήνυμα εκείνης της νύχτας αποκτά νέα σημασία: αξιοπρέπεια, ενότητα, αντοχή.

Η Πάτρα, με τη δική της ιστορική διαδρομή, στέκεται απέναντι στην επέτειο όχι μόνο με τιμή, αλλά και με ευθύνη.

Γιατί η ιστορία δεν είναι παρελθόν· είναι οδηγός για το μέλλον.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04-05/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ