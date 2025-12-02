Μας έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας από Ιταλία: Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί νοτιάδες χτυπούν τη χώρα

Από τη Δυτική Ελλάδα ξεκινά σήμερα το νέο κύμα κακοκαιρίας που, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας έως και το Σάββατο. Το σύστημα, το οποίο σχηματίστηκε νότια της Ιταλίας, συνοδεύεται από ισχυρούς νοτιάδες, καταιγίδες και ιδιαίτερα μεγάλο όγκο βροχής.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, η επιδείνωση θα ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα και γρήγορα θα εξαπλωθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Το σύστημα κακοκαιρίας κινείται ανατολικά-νοτιοανατολικά και σήμερα, Τετάρτη, αναμένονται τα πρώτα φαινόμενα στα δυτικά. Η Πέμπτη και η Παρασκευή θα είναι οι δύο ημέρες με τη μεγαλύτερη ένταση, καθώς η κακοκαιρία θα καλύψει σχεδόν όλη την επικράτεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι και ισχυροί, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, όμως το κυρίαρχο στοιχείο θα είναι ο μεγάλος όγκος βροχής που θα πλήξει αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τα πιο έντονα φαινόμενα θα καταγραφούν στη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία και τα Δωδεκάνησα. Στο Αιγαίο οι βροχές θα εξελίσσονται κατά διαστήματα σε καταιγίδες, ενώ σε Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία οι συνεχείς βροχοπτώσεις ενδέχεται να διαρκέσουν πολλές ώρες από την Πέμπτη έως και το Σάββατο.

Στην Αττική, το πιο επιβαρυμένο διάστημα θα είναι Πέμπτη και Παρασκευή, με αρκετές βροχές και πιθανές καταιγίδες. Παρότι η κακοκαιρία ξεκινά από τη Δυτική Ελλάδα, η Αττική βρίσκεται στη ζώνη των φαινομένων και θα δεχθεί σημαντικό ύψος βροχής.

Από το Σάββατο τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να υποχωρούν, επιμένοντας ωστόσο στα Δωδεκάνησα και σε ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

