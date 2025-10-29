Μαστεκτομή και Άμεση Αποκατάσταση: Ένα Χειρουργείο για Καλύτερη Ποιότητα Ζωής

Η αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή έχει γνωρίσει σημαντικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, με την πλέον σύγχρονη προσέγγιση να είναι η άμεση αποκατάσταση κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Στην εκπομπή «Υγείας Θέματα» με τη Μαρία Σιορώκου και τον Βασίλη Καψαμπέλη στον Peloponnisos FM 103,9, ο πλαστικός χειρουργός Δρ. Δημήτρης Αντωνόπουλος συζητά τις νεότερες εξελίξεις και τα οφέλη αυτής της πρακτικής, η οποία εφαρμόζεται σε στενή συνεργασία με τον ογκολογικό χειρουργό Δρ. Βασίλη Βενιζέλο στο Κέντρο Μαστού του Metropolitan, ένα κέντρο με διεθνή πιστοποίηση.

Η Σημασία της Άμεσης Αποκατάστασης

Η βασική αλλαγή στην προσέγγιση είναι η μετάβαση από την παραδοσιακή αποκατάσταση μετά τη μαστεκτομή στην άμεση αποκατάσταση, που πραγματοποιείται αμέσως μετά την ογκολογική επέμβαση, σε ένα μόνο χειρουργείο. Αυτό σημαίνει:

Ενιαίο χειρουργείο: Ο ογκολογικός χειρουργός ολοκληρώνει την εκτομή του μαστού και ακολουθεί αμέσως ο πλαστικός χειρουργός για την αποκατάσταση.

Ο ογκολογικός χειρουργός ολοκληρώνει την εκτομή του μαστού και ακολουθεί αμέσως ο πλαστικός χειρουργός για την αποκατάσταση. Άμεσο αποτέλεσμα: Η γυναίκα μπαίνει στο χειρουργείο και βγαίνει με δύο στήθη, ακόμη και σε περιπτώσεις αμφωτερόπλευρης μαστεκτομής.

Η γυναίκα μπαίνει στο χειρουργείο και βγαίνει με δύο στήθη, ακόμη και σε περιπτώσεις αμφωτερόπλευρης μαστεκτομής. Μείωση ψυχολογικού τραύματος: Η γυναίκα δεν βιώνει την επόμενη μέρα μετά τη μαστεκτομή χωρίς μαστό, διατηρώντας την εικόνα του σώματός της.

Ψυχολογικά Οφέλη

Η άμεση αποκατάσταση έχει σημαντική επίδραση στην ψυχολογική κατάσταση της γυναίκας:

Αποφυγή τραυματικής εμπειρίας: Η διάγνωση του καρκίνου του μαστού περιγράφεται ως «πυρηνική βόμβα». Η άμεση αποκατάσταση μειώνει το στρες και τον ψυχολογικό φόρτο.

Η διάγνωση του καρκίνου του μαστού περιγράφεται ως «πυρηνική βόμβα». Η άμεση αποκατάσταση μειώνει το στρες και τον ψυχολογικό φόρτο. Υψηλά επίπεδα ψυχολογίας: Η γυναίκα διατηρεί την αυτοεκτίμηση και την ψυχική της ισορροπία.

Η γυναίκα διατηρεί την αυτοεκτίμηση και την ψυχική της ισορροπία. Αισθητική βελτίωση: Οι αποκατεστημένοι μαστοί μπορεί να είναι και πιο όμορφοι σε σχέση με πριν, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση.

Κλινικά και Διαδικαστικά Οφέλη

Η μέθοδος προσφέρει επίσης σημαντικά κλινικά πλεονεκτήματα:

Ασφάλεια: Η διαδικασία υποστηρίζεται από σύγχρονες τεχνικές αναισθησίας, καθιστώντας το χειρουργείο ασφαλές και αποτελεσματικό.

Η διαδικασία υποστηρίζεται από σύγχρονες τεχνικές αναισθησίας, καθιστώντας το χειρουργείο ασφαλές και αποτελεσματικό. Γρήγορη ανάρρωση: Στο 99% των περιπτώσεων, η γυναίκα επιστρέφει στο σπίτι της την επόμενη μέρα.

Στο 99% των περιπτώσεων, η γυναίκα επιστρέφει στο σπίτι της την επόμενη μέρα. Ελάχιστες επιπλοκές: Η δεκαετής εμπειρία δείχνει ότι είναι σπάνια η ανάγκη για επανεπέμβαση ή αφαίρεση του ενθέματος.

Η πρακτική της «Μαστεκτομή και άμεση αποκατάσταση σε ένα χειρουργείο» βελτιώνει τόσο τα αισθητικά όσο και τα ψυχολογικά αποτελέσματα για την ασθενή, ενώ μειώνει το στρες και ενισχύει την ποιότητα ζωής.

Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη του πλαστικoύ χειρουργού Δρ. Δημήτρη Αντωνόπουλου στον Peloponnisos FM 103,9 εδώ:

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



