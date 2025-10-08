Μάθημα διαιτησίας κατά τη διάρκεια του αγώνα!

Να και κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα και θα το δούμε για πρώτη φορά στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της ΕΠΣ Αχαΐας… Μάθημα διαιτησίας κατά τη διάρκεια ενός αγώνα και όχι στην αίθουσα του Συνδέσμου Διαιτητών ή οπουδήποτε αλλού!

Πρόκειται για μια ιδέα του προέδρου της Επιτροπής Διαιτησίας της Ενωσης, Γιώργου Παπαδόπουλου, η οποία θα υλοποιηθεί τη Δευτέρα 13/10 στο ντέρμπι του Β’ Ομίλου της Α’ Κατηγορίας ανάμεσα στο Πάτραι και τον Αρη Πατρών.

Οι διαιτητές θα συγκεντρωθούν στο γήπεδο Προσφυγικών και θα χωριστούν σε πέντε ομάδες με αρχηγούς κάθε ομάδας του πέντε αξιολογημένους της Γ’ Εθνικής, Κώστα Βαβαρούτα, Γιώργο Μπακόπουλο, Μιχάλη Ζήκο, Αλέξη Σταθόπουλο και Βασίλη Τσάκη. Επίσης, σε κάθε ομάδα θα υπάρχει εκπαιδευτής και παρατηρητής.

Οι διαιτητές που θα κρατούν σημειώσεις στα μπλοκάκια τους θα βαθμολογήσουν τον διαιτητή και τους βοηθούς του αγώνα. Τα λάθη που θα εντοπίσουν θα συζητηθούν στη μεθεπόμενη συγκέντρωση των διαιτητών τη Δευτέρα 20 του μηνός.

Η συγκεκριμένη δράση έχει ως στόχο να δουν οι διαιτητές τα δικά τους λάθη σε πραγματικό χρόνο κρίνοντας έναν συνάδελφό τους σαν να κρίνουν τον εαυτό τους. Κοινός παρονομαστής αυτών που θα κρίνουν και αυτών που θα κριθούν; Εχουν την ίδια εκπαίδευση. Οι πρώτοι καλούνται να ελέγξουν την ορθότητα των αποφάσεων και οι δεύτεροι να εφαρμόσουν τους κανονισμούς.

«Κι αν στον συγκεκριμένο αγώνα δεν συμβεί το παραμικρό; Τι αξία θα έχει αυτή η δράση;» θα ήταν δύο εύλογα ερωτήματα, αλλά η απάντηση είναι απλή. Για τον διαιτητή δεν υπάρχει ήρεμο παιχνίδι. Οι «κριτές» καλούνται να κρίνουν επί μέρους ζητήματα, που για τον πολύ κόσμο περνούν απαρατήρητα, όπως οι θέσεις που παίρνει ο διαιτητής, η σύσταση του τείχους, ο τρόπος που γίνονται οι αλλαγές ή που χρησιμοποιείται η ενδοεπικοινωνία.

Ενδιαφέρον πείραμα και αναμένουμε τα συμπεράσματα…

