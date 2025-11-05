Μαθητές στη Ναύπακτο συνελήφθησαν για διακίνηση κοκαΐνης!

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία

05 Νοέ. 2025 22:09
Pelop News

Στη Ναύπακτο δύο μαθητές σχολείου της πόλης σύμφωνα με πληροφορίες του Nafpaktianews.gr συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών.

Πρόκειται για έναν 17χρονο και έναν 18χρονο, στους οποίους, μετά από αστυνομική έρευνα, βρέθηκαν φιξάκια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα στην κατοχή τους . Η αστυνομία αξιοποιόντας στοιχεία που είχε στην διάθεση της έφτασε στην σύλληψη τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ το πρωί της Πέμπτης θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
