Μαθητές των Αρσακείων Σχολείων Πατρών συνομιλούν με τον Μητροπολίτη Κινσάσας κ. Θεοδόσιο

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 στον Πολυχώρο Εκδηλώσεων των Αρσακείων Σχολείων Πατρών, πραγματοποιήθηκε μια ξεχωριστή εκδήλωση, κατά την οποία ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κινσάσας κ. Θεοδόσιος μίλησε σε μαθητές και μαθήτριες των Σχολείων για το σημαντικό Ιεραποστολικό έργο σε αυτή τη μεγάλη γεωγραφική περιοχή της κεντρικής Αφρικής, με αφορμή την επίσκεψη στη γενέτειρα του πόλη, την Πάτρα. Ο Σεβασμιότατος συνοδευόταν και από δυο ιερείς αφρικανικής καταγωγής (π. Παΐσιος και π. Κύριλλος), οι οποίοι προέρχονταν από τη Θεολογική Σχολή Κινσάσας στο Κονγκό Αφρικής.

Τον Μητροπολίτη καλωσόρισαν οι Διευθυντές των Σχολείων κ. Ν. Γιαννακόπουλος (Γυμνασιάρχης) και κ. Μ. Πετράκης (Λυκειάρχης), ενώ την εκδήλωση κάλυψε ο τηλεοπτικός σταθμός της Ι. Μητροπόλεως Πατρών «Λύχνος».

Ο Σεβασμιότατος απευθυνόμενος στους μαθητές αναφέρθηκε στο έργο που επιτελείται από τη Μητρόπολη σε εκείνη την περιοχή, στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των μαθητών και στην αδυναμία πρόσβασή τους σε βασικά αγαθά όπως η παιδεία και η περίθαλψη, ενώ ταυτόχρονα προβαλλόταν πλούσιο φωτογραφικό υλικό με ιεραποστολικές στιγμές. Στη συνέχεια ο Σεβασμιότατος συνομίλησε με τους μαθητές και απάντησε στις ερωτήσεις που του απηύθυναν.

Τέλος οι Διευθυντές των Αρσακείων Γυμνασίου και Λυκείου Πατρών παρέδωσαν στον κ. Θεοδόσιο βιβλία από τις εκδόσεις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας για τη βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής Κινσάσας στο Κονγκό.

Η εκδήλωση ήταν πρωτοβουλία του κ. Σ. Σκιαδαρέση (Θεολόγος), τους μαθητές προετοίμασε η κ. Σ. Ρηγοπούλου (Φιλόλογος), ενώ την τεχνική υποστήριξη είχε ο κ. Χ. Ζώτος (εκπαιδευτικός Πληροφορικής).

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



