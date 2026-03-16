«Μάτια» της ΕΥΠ στον «Ηνίοχο» – Αυξημένη επιτήρηση γύρω από Αραξο και Ανδραβίδα

Σε αυξημένη επιτήρηση έχουν τεθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, περιοχές της Δυτικής Ελλάδας γύρω από τις αεροπορικές βάσεις του Αράξου και της Ανδραβίδας, με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να παρακολουθεί στενά την κατάσταση όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η διεθνής αεροπορική άσκηση μεγάλης κλίμακας «ΗΝΙΟΧΟΣ 2026». Η άσκηση πραγματοποιείται έως τις 20 Μαρτίου και συγκεντρώνει σημαντικές αεροπορικές δυνάμεις από την Ελλάδα και χώρες-συμμάχους, γεγονός που έχει αυξήσει το ενδιαφέρον των υπηρεσιών ασφαλείας για την προστασία των εγκαταστάσεων.

Η αυξημένη επαγρύπνηση συνδέεται κυρίως με περιστατικά υπόπτων για κατασκοπεία που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την περιοχή της Σούδας στην Κρήτη. Τα περιστατικά αυτά εκτιμάται ότι ενδέχεται να σχετίζονται με τη γενικότερη ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις που αφορούν το Ιράν, γεγονότα που έχουν οδηγήσει τις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας σε αυξημένη κινητοποίηση.

Στη Δυτική Ελλάδα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στις δύο μεγάλες αεροπορικές βάσεις που συμμετέχουν ενεργά στην άσκηση. Στην 116 Πτέρυγα Μάχης στον Αραξο, αλλά και στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα, έχουν αναπτυχθεί ελληνικά και συμμαχικά αεροσκάφη που συμμετέχουν στα σενάρια της άσκησης. Η Ανδραβίδα αποτελεί κάθε χρόνο το κέντρο των επιχειρήσεων του «ΗΝΙΟΧΟΥ», φιλοξενώντας σημαντικό αριθμό μαχητικών αεροσκαφών και πληρωμάτων. Στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας βρίσκεται η «φωλιά» των ελληνικών μαχητικών F-4 Phantom και έχουν μετασταθμεύσει ελληνικά Mirage 2000-5, καθώς και γαλλικά Mirage 2000D και E-3F. Στην άσκηση συμμετέχουν επίσης πολωνικά εκπαιδευτικά αεροσκάφη τύπου PC-9, τα οποία λαμβάνουν μέρος σε επιμέρους αποστολές και εκπαιδευτικά σενάρια. Παράλληλα, στην 116 Πτέρυγα Μάχης στον Αραξο βρίσκονται τα ελληνικά F-16 Viper, καθώς και τα μαχητικά Rafale, τα οποία αποτελούν την αιχμή του δόρατος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Αν και η άσκηση «ΗΝΙΟΧΟΣ 2026» δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή με τις πολεμικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού στρατιωτικών μέσων στις συγκεκριμένες βάσεις έχει θέσει εδώ και καιρό σε αυξημένη επιφυλακή τις υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών της χώρας.

Ενας επιπλέον παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη από τις Αρχές είναι η παρουσία δεκάδων ξένων φωτογράφων αεροπορίας, γνωστών και ως «spotters», οι οποίοι κάθε χρόνο ταξιδεύουν στην Ελλάδα για να απαθανατίσουν τα αεροσκάφη που συμμετέχουν στην άσκηση. Οι φωτογράφοι αυτοί, τόσο Ελληνες όσο και αλλοδαποί, έχουν λάβει διαπίστευση από την Πολεμική Αεροπορία, ώστε να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες ελεγχόμενες περιοχές και να μπορούν να φωτογραφίζουν τα πολεμικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων.

Ωστόσο, από την πλευρά των μυστικών υπηρεσιών υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παρεισφρήσει ανάμεσα στους επισκέπτες κάποιο άτομο που θα επιχειρούσε να καταγράψει ευαίσθητες εγκαταστάσεις ή στρατιωτικό εξοπλισμό πέρα από τα επιτρεπόμενα.

Για τον λόγο αυτό έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα επιτήρησης στην ευρύτερη περιοχή των δύο αεροπορικών βάσεων, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε προσπάθεια παράνομης φωτογράφησης ή καταγραφής στρατιωτικών υποδομών.

Η αυξημένη κινητικότητα των υπηρεσιών ασφαλείας ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά από πρόσφατη υπόθεση στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγες ημέρες συνελήφθη στη Σούδα ένας 58χρονος Πολωνός, ο οποίος είχε εντοπιστεί στην περιοχή Μαράθι Ακρωτηρίου Χανίων, κοντά στην είσοδο του λιμανιού της Σούδας και σε μικρή απόσταση από την αμερικανική βάση.

Τα περιστατικά αυτά έχουν εντείνει την ανησυχία των ελληνικών Αρχών, καθώς η πιθανή δραστηριότητα κατασκόπων σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών εντάσεων θεωρείται παράγοντας που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Για τον λόγο αυτό οι υπηρεσίες πληροφοριών, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και άλλες αρμόδιες Αρχές, βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, λαμβάνοντας μέτρα, ώστε να προστατευθούν ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και να αποτραπεί η συλλογή πληροφοριών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

