Εφιαλτική Πρωτοχρονια στην Ελβετία: Περίπου 40 νεκροί και 100 τραυματίες από την έκρηξη στο Κραν Μοντανά ΝΕΟΤΕΡΑ

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Κραν Μοντανά. Οι πληροφορίες για τα αίτια της τραγωδίας.

01 Ιαν. 2026 14:45
Pelop News

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την πολύνεκρης έκρηξης σε μπαρ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία, γνωστό χειμερινό θέρετρο σκι στο καντόνι Βαλέ της Ελβετίας, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, γύρω στη 01:30 τοπική ώρα (02:30 ώρα Ελλάδας). Σύμφωνα με αυτές, η έκρηξη και η πυρκαγιά που ακολούθησε φαίνεται πως ξεκίνησε από ένα κερί.

Ματωμένη Πρωτοχρονιά: Εκρηξη σε χιονοδρομικό κέντρο στην Ελβετία, δεκάδες νεκροί και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ – ΝΕΟΤΕΡΑ

Σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές, η πυρκαγιά προκάλεσε τον θάνατο «πολλών δεκάδων» ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 100 άλλων. Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών, επικαλούμενο την ελβετική αστυνομία, εκτιμά ότι οι νεκροί είναι περίπου 40, ενώ οι τραυματίες φτάνουν τους 100. Λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων, η ταυτοποίηση των θυμάτων δεν είναι ακόμη δυνατή.

Ο διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ Φρεντερίκ Ζισλέ δήλωσε ότι δεν υπάρχει ακριβής αριθμός θυμάτων, καθώς δεν υπήρχε λίστα καλεσμένων στην εκδήλωση Πρωτοχρονιάς. Οι αρχές αποκλείουν κατηγορηματικά την πιθανότητα τρομοκρατικής ενέργειας και χαρακτηρίζουν το περιστατικό ως πυρκαγιά, με πιθανή αιτία πυροτεχνήματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τους εορτασμούς. Μάρτυρας που μίλησε στην εφημερίδα 24 Heures ανέφερε ότι πυροτεχνήματα σε μπουκάλια προκάλεσαν φωτιά στην οροφή, η οποία εξαπλώθηκε ταχύτατα, δημιουργώντας σκηνές πανικού.

Το μπαρ Le Constellation, χωρητικότητας 300 ατόμων εσωτερικά και 40 εξωτερικά, διαθέτει υπόγειο χώρο εκδηλώσεων. Εκτιμάται ότι περίπου 100 άτομα βρίσκονταν εκεί τη στιγμή του συμβάντος. Η πυρκαγιά ξεκίνησε πιθανότατα από το υπόγειο.

Κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή, με πλήρη αποκλεισμό και απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Κραν Μοντανά. Έχουν κινητοποιηθεί 10 ελικόπτερα και 40 ασθενοφόρα, ενώ νοσοκομεία της Ελβετίας έχουν κατακλυστεί από εγκαυματίες. Οι σοβαρά τραυματίες μεταφέρονται σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία, με τη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Βαλέ να έχει γεμίσει.

Μεταξύ των τραυματιών είναι δύο Γάλλοι, σύμφωνα με το γαλλικό ΥΠΕΞ. Το ιταλικό και το βρετανικό ΥΠΕΞ παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ η βρετανική πρεσβεία στη Βέρνη δηλώνει έτοιμη να υποστηρίξει Βρετανούς υπηκόους.

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη βρίσκεται σε επιφυλακή και σε επικοινωνία με τις ελβετικές αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ανακοινώσεις για Έλληνες πολίτες μεταξύ των θυμάτων. Οι πολίτες που αναζητούν συγγενείς μπορούν να απευθύνονται στη γραμμή βοήθειας των ελβετικών αρχών +41 848112117 ή στο τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης του προξενείου +41 79 780 90 01.

Λοβέρδος: Συλλυπητήρια για την φονική έκρηξη στο Κραν Μοντανά

Ο πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελέν ανέβαλε την πρωτοχρονιάτικη ομιλία του από σεβασμό προς τα θύματα και εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του, σημειώνοντας ότι «αυτό που θα έπρεπε να είναι στιγμή χαράς μετατράπηκε σε πένθος που επηρεάζει ολόκληρη την Ελβετία και το εξωτερικό». Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε αλληλεγγύη μέσω ανάρτησης.

Η ελβετική αστυνομία δημοσίευσε βίντεο από το εσωτερικό του μπαρ μετά την πυρκαγιά, όπου φαίνονται σκορπισμένες καρέκλες και πάγκοι, ενώ βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τεράστιες στήλες καπνού.

