Μαζικά αμερικανικά πλήγματα στη Συρία: Πάνω από 70 στόχοι του ISIS σε επιχείρηση «Hawkeye Strike»

Περισσότερους από 70 στόχους που συνδέονται με το ISIS έπληξαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στη Συρία την Παρασκευή, στο πλαίσιο μεγάλης κλίμακας επιχείρησης που είχε στόχο την εξάλειψη μαχητών, υποδομών και αποθηκών οπλισμού της τζιχαντιστικής οργάνωσης.

Όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ, οι ΗΠΑ ανέπτυξαν αεροσκάφη, ελικόπτερα και βαρύ πυροβολικό στην κεντρική Συρία, εξαπολύοντας περισσότερα από 100 πυρομαχικά ακριβείας. Τα πλήγματα εντάσσονται στην επιχείρηση «Hawkeye Strike», η οποία σχεδιάστηκε ως αντίποινα για την επίθεση του περασμένου Σαββάτου, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί και ένας διερμηνέας.

Earlier today, U.S. forces commenced OPERATION HAWKEYE STRIKE in Syria to eliminate ISIS fighters, infrastructure, and weapons sites in direct response to the attack on U.S. forces that occurred on December 13th in Palmyra, Syria. This is not the beginning of a war — it is a… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) December 19, 2025

Σε δηλώσεις του, ο Χέγκσεθ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «οι εχθροί μας καταδιώχθηκαν και εξουδετερώθηκαν» και ξεκαθάρισε πως οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν όσο παραμένει ενεργή η απειλή.

Πού έγιναν τα πλήγματα

Σύμφωνα με πηγές των συριακών δυνάμεων ασφαλείας, οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε ερημικές περιοχές κοντά στη Χομς, καθώς και σε επαρχιακές ζώνες γύρω από τη Ντέιρ Εζούρ και τη Ράκα. Μετά τις εκρήξεις ακολούθησαν πυρά μέσου διαμετρήματος σε τομείς της συριακής ερήμου, νοτιοδυτικά της Ράκα, σε περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο της de facto συριακής διοίκησης.

Tonight, U.S. and Jordanian forces struck 70+ ISIS targets in Syria with 100+ precision munitions. Peace through strength. pic.twitter.com/XWWvfqBBFT — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2025

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός ότι ο δράστης της επίθεσης στην περιοχή της Παλμύρα, κατά την οποία σκοτώθηκαν οι Αμερικανοί, ταυτοποιήθηκε ως μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας. Πρόκειται για την πρώτη φορά που καταγράφεται τέτοιο περιστατικό μετά την ανάληψη της εξουσίας από συμμαχία ισλαμιστικών και τζιχαντιστικών ομάδων στη χώρα.

Το ISIS παραμένει ενεργό

Παρότι το λεγόμενο «χαλιφάτο» του ISIS κατέρρευσε το 2019, ύστερα από συντονισμένες επιθέσεις του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ, πυρήνες της οργάνωσης εξακολουθούν να δρουν στη συριακή έρημο, πραγματοποιώντας σποραδικές επιθέσεις.

U.S. Forces Unleash Massive Strike Against ISIS in Syria TAMPA, Fla. – U.S. forces have commenced a large-scale strike against ISIS infrastructure and weapons sites in Syria. This massive strike follows the attack on U.S. and partner forces in Syria on Dec. 13. We will provide… — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 19, 2025

Κατά την επίσκεψη του προσωρινού Σύρου προέδρου Άχμεντ ας Σάρα στην Ουάσιγκτον τον περασμένο μήνα, η Δαμασκός εντάχθηκε επισήμως στον διεθνή συνασπισμό κατά του ISIS, γεγονός που επηρεάζει τις τρέχουσες στρατιωτικές ισορροπίες.

Αμερικανική παρουσία και ανοιχτά ερωτήματα

Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν κυρίως ανεπτυγμένες σε περιοχές υπό κουρδικό έλεγχο στη βορειοανατολική Συρία, καθώς και στη βάση ατ Τανφ, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία. Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία έχει αναζωπυρώσει τα ερωτήματα για το μέλλον της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, καθώς το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει την πρόθεση μείωσης των στρατευμάτων κατά 50%, χωρίς να δώσει επίσημα στοιχεία για τον ακριβή αριθμό τους.

