Μαζικά αμερικανικά πλήγματα στη Συρία: Πάνω από 70 στόχοι του ISIS σε επιχείρηση «Hawkeye Strike»

Εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση κατά του ISIS πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Συρία, πλήττοντας δεκάδες στόχους σε κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας. Πρόκειται για απάντηση σε πρόσφατη επίθεση που κόστισε τη ζωή σε Αμερικανούς στρατιωτικούς.

Μαζικά αμερικανικά πλήγματα στη Συρία: Πάνω από 70 στόχοι του ISIS σε επιχείρηση «Hawkeye Strike»
20 Δεκ. 2025 9:48
Pelop News

Περισσότερους από 70 στόχους που συνδέονται με το ISIS έπληξαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στη Συρία την Παρασκευή, στο πλαίσιο μεγάλης κλίμακας επιχείρησης που είχε στόχο την εξάλειψη μαχητών, υποδομών και αποθηκών οπλισμού της τζιχαντιστικής οργάνωσης.

Όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ, οι ΗΠΑ ανέπτυξαν αεροσκάφη, ελικόπτερα και βαρύ πυροβολικό στην κεντρική Συρία, εξαπολύοντας περισσότερα από 100 πυρομαχικά ακριβείας. Τα πλήγματα εντάσσονται στην επιχείρηση «Hawkeye Strike», η οποία σχεδιάστηκε ως αντίποινα για την επίθεση του περασμένου Σαββάτου, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί και ένας διερμηνέας.

Σε δηλώσεις του, ο Χέγκσεθ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «οι εχθροί μας καταδιώχθηκαν και εξουδετερώθηκαν» και ξεκαθάρισε πως οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν όσο παραμένει ενεργή η απειλή.

Πού έγιναν τα πλήγματα

Σύμφωνα με πηγές των συριακών δυνάμεων ασφαλείας, οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε ερημικές περιοχές κοντά στη Χομς, καθώς και σε επαρχιακές ζώνες γύρω από τη Ντέιρ Εζούρ και τη Ράκα. Μετά τις εκρήξεις ακολούθησαν πυρά μέσου διαμετρήματος σε τομείς της συριακής ερήμου, νοτιοδυτικά της Ράκα, σε περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο της de facto συριακής διοίκησης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός ότι ο δράστης της επίθεσης στην περιοχή της Παλμύρα, κατά την οποία σκοτώθηκαν οι Αμερικανοί, ταυτοποιήθηκε ως μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας. Πρόκειται για την πρώτη φορά που καταγράφεται τέτοιο περιστατικό μετά την ανάληψη της εξουσίας από συμμαχία ισλαμιστικών και τζιχαντιστικών ομάδων στη χώρα.

Το ISIS παραμένει ενεργό

Παρότι το λεγόμενο «χαλιφάτο» του ISIS κατέρρευσε το 2019, ύστερα από συντονισμένες επιθέσεις του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ, πυρήνες της οργάνωσης εξακολουθούν να δρουν στη συριακή έρημο, πραγματοποιώντας σποραδικές επιθέσεις.

Κατά την επίσκεψη του προσωρινού Σύρου προέδρου Άχμεντ ας Σάρα στην Ουάσιγκτον τον περασμένο μήνα, η Δαμασκός εντάχθηκε επισήμως στον διεθνή συνασπισμό κατά του ISIS, γεγονός που επηρεάζει τις τρέχουσες στρατιωτικές ισορροπίες.

Αμερικανική παρουσία και ανοιχτά ερωτήματα

Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν κυρίως ανεπτυγμένες σε περιοχές υπό κουρδικό έλεγχο στη βορειοανατολική Συρία, καθώς και στη βάση ατ Τανφ, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία. Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία έχει αναζωπυρώσει τα ερωτήματα για το μέλλον της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, καθώς το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει την πρόθεση μείωσης των στρατευμάτων κατά 50%, χωρίς να δώσει επίσημα στοιχεία για τον ακριβή αριθμό τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:48 Μαζικά αμερικανικά πλήγματα στη Συρία: Πάνω από 70 στόχοι του ISIS σε επιχείρηση «Hawkeye Strike»
9:36 Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Απολογείται ο 30χρονος που φέρεται ως «εγκέφαλος» της δολοφονικής επίθεσης
9:24 Επεισόδια στα Εξάρχεια: Μολότοφ, φωτιές και φθορές σε οχήματα μετά από επιθέσεις σε αστυνομικές δυνάμεις
9:12 Αγρίνιο: Αυτοκίνητο «προσγειώθηκε» σε αυλή σπιτιού μετά από εκτροπή
9:00 Και νεκρός ενίκα…
8:55 Χαλάει ο καιρός από σήμερα: Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας – Δύο περάσματα κακοκαιρίας έως τα Χριστούγεννα, η πρόγνωση για την Πάτρα
8:55 Αχαΐα: Συνεχίζονται τα μπλόκα των αγροτών – Κρίσιμες αποφάσεις μετά το σαββατοκύριακο
8:55 Στο φως τα αρχεία Επστάιν: Χιλιάδες έγγραφα, πολιτική θύελλα και καταγγελίες για συγκάλυψη
8:55 Αγρότες: Ανοίγουν τις μπάρες των διοδίων το σαββατοκύριακο – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις με «χειρονομίες υπέρ των πολιτών»
8:55 Αυξήσεις και φοροελαφρύνσεις από το 2026: Συντάξεις, μισθοί, επιδόματα και μειώσεις φόρων φέρνει ο νέος Προϋπολογισμός
23:58 Η μεγάλη αλλαγή με τα σφραγίσματα και η επικίνδυνη ουσία που απαγορεύτηκε στην Ευρώπη, τι ισχύει στις άλλες χώρες
23:39 UEFA: Υποβιβασμός για τον Τάσο Σιδηρόπουλο
23:21 Πολίτες στην υπηρεσία των Κενταύρ(ι)ων: Καινοτομία, διαχείριση και προστασία, ΦΩΤΟ
22:46 Με ένταλμα από την Τουρκία συνελήφθη στην Ελλάδα για εμπόριο ναρκωτικών και ληστεία
22:39 Αγρότες: Συνεχίζουν στα μπλόκα, σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων, τι ισχύει για το σαββατοκύριακο ΒΙΝΤΕΟ
22:31 ΟΗΕ: Καταδικάζει τις κυρώσεις ΗΠΑ κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου
22:25 Το μεγάλο μυστικό: Πρωτεΐνη δεν έχει μόνο το κρέας!
22:19 «Η οικογένειά μας μεγαλώνει», η τρυφερή ανάρτηση της Άννας Κορακάκη, ΦΩΤΟ για την κόρη που περιμένει
22:11 Πρόκληση Μίτσκοσκι: Το όνομα Μακεδονία είναι για μένα ιερό
22:01 Ο Τραμπ δεν αποκλείει πόλεμο στη Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο ξέρει ακριβώς τι θέλω»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ