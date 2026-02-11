Μαζωνάκης: Εξιτήριο αύριο από το νοσοκομείο, τι είπε ο δικηγόρος του

Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωκάκης νοσηλεύεται από την Τρίτη με ιογενή λοίμωξη

11 Φεβ. 2026 19:25
Pelop News

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναμένεται να λάβει εξιτήριο αύριο, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, από το Metropolitan Hospital, όπου νοσηλεύεται από την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου.

Ο τραγουδιστής εισήχθη επειγόντως στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και έντονο κοιλιακό άλγος. Οι γιατροί διεγνώσαν ιογενή λοίμωξη, ενώ από την πρώτη στιγμή η κατάστασή του χαρακτηρίστηκε σταθερή.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Χαράλαμπο Λυκούδη, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και ο ίδιος ανυπομονεί να επιστρέψει στο σπίτι του. Ο κ. Λυκούδης, μιλώντας στο LiveNews το απόγευμα της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, ανέφερε ότι η λοίμωξη είναι κοινή εποχική ιογενής λοίμωξη, παρόμοια με αυτή που έχει προσβάλει μεγάλο μέρος του πληθυσμού το τελευταίο διάστημα.

«Μαθαίνω από τον προσωπικό γιατρό του, που είναι και κουμπάρος του, ότι είναι μια ιογενής λοίμωξη όπως αυτή που έχει η μισή Ελλάδα. Κάνει μια σειρά προληπτικών εξετάσεων που έτσι και αλλιώς είχε σκοπό να κάνει. Πρώτα ο Θεός, αύριο το μεσημέρι, οι γιατροί θα του επιτρέψουν να βγει. Και ο ίδιος θέλει να βγει, είναι σε καλή κατάσταση», δήλωσε ο δικηγόρος.

Ο Μαζωνάκης παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση και υποβάλλεται σε προληπτικές εξετάσεις, ενώ η πορεία της υγείας του εξελίσσεται ομαλά.

