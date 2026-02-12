Μαζωνάκης: Η κατάσταση της υγείας του -Δεν θα λειτουργήσει απόψε το νυχτερινό κέντρο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν το πρωί της Πέμπτης (12/2).

Όπως έγινε γνωστό μέσα από την εκπομπή «Happy Day», ο γνωστός τραγουδιστής παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ το νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανίζεται δεν θα λειτουργήσει το βράδυ της Πέμπτης.

Υποβάλλεται σε νέες εξετάσεις

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο καλλιτέχνης αναμένεται να υποβληθεί σε νέο γύρο ιατρικών εξετάσεων εντός της ημέρας.

Η εικόνα της υγείας του εμφανίζεται βελτιωμένη, καθώς έχει ανταποκριθεί στη φαρμακευτική αγωγή που του χορηγήθηκε για την αντιμετώπιση ιογενούς λοίμωξης. Ο υψηλός πυρετός που παρουσίαζε έχει υποχωρήσει, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να λάβει εξιτήριο την Παρασκευή, εφόσον το επιτρέψουν οι θεράποντες ιατροί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



