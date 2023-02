Με 6 επεισόδια την εβδομάδα το «Survivor All Star» – Το τερματίζει ο ΣΚΑΙ

Ολο και περισσότερο «Survivor All Star» σχεδιάζει να εντάξει στο πρόγραμμά του ο ΣΚΑΙ όσο πλησιάζουμε στην άνοιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, το κανάλι του Φαλήρου, που αύξησε πριν από λίγες εβδομάδες τα επεισόδια του «Survivor» από τέσσερα (Κυριακή με Τετάρτη) σε πέντε (προσθέτοντας ως νέα ημέρα μετάδοσης την Πέμπτη), σχεδιάζει να το… τερματίσει, βάζοντας και έκτο επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης. Η prime time στο κανάλι του Φαλήρου θα γίνει… all «Survivor», καθώς μόνο ένα βράδυ την εβδομάδα θα μείνει χωρίς αγωνίσματα και κόντρες από τον Άγιο Δομίνικο.

Η επιπλέον ημέρα μετάδοσης του «Survivor All Star» που θα προστεθεί είναι το Σάββατο, κάτι που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τον τελικό του «The voice» τον Μάρτιο. Στόχος του ΣΚΑΪ είναι να βάλει φωτιά στα Σαββατόβραδα και να «κόψει» τη φόρα στον ανταγωνισμό, που αυξάνεται από τις 18 Φεβρουαρίου με την πρεμιέρα του «Just the 2 of us» με τον Νίκο Κοκλώνη στον Alpha.