Με αναμορφωτικά μέτρα ελεύθερος ο 18χρονος για τον ξυλοδαρμό του 13χρονου στις Συκιές

Σοβαρές αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης να αφήσει ελεύθερο τον 18χρονο κατηγορούμενο για τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 13χρονου στις Συκιές, με την επιβολή αναμορφωτικών μέτρων αντί προφυλάκισης.

19 Σεπ. 2025 11:21
Pelop News

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης αποφάσισε την αποφυλάκιση του 18χρονου που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό 13χρονου παιδιού στις Συκιές, επιβάλλοντας αναμορφωτικά μέτρα, όπως η συμμετοχή σε κοινωνικά και ψυχολογικά προγράμματα και η παροχή κοινωφελούς εργασίας.

Η ετυμηγορία ήρθε να άρει τη διαφωνία που είχε προκύψει ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελέα γνωμοδοτήσεων μετά την απολογία του κατηγορούμενου. Η πρώτη είχε εισηγηθεί την απελευθέρωσή του με όρους, ενώ η δεύτερη επέμενε στην προφυλάκισή του. Τελικά, το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάνθηκε υπέρ της ανακρίτριας.

Ο 18χρονος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, καθώς και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Μέχρι την τελική απόφαση παρέμενε σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Τετάρτης, κοντά στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων. Το 13χρονο θύμα βρισκόταν με δύο φίλους του όταν δέχθηκε επίθεση από ομάδα έντεκα ατόμων, τα οποία τον χτύπησαν με ξύλα και άλλα αντικείμενα, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Ο ανήλικος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Μετά από αναζητήσεις, οι Αρχές προσήγαγαν τον 18χρονο, τον οποίο οι φίλοι του θύματος αναγνώρισαν. Ο ίδιος, απολογούμενος, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν με παρέα σε κατάστημα εστίασης, μακριά από τον τόπο του επεισοδίου.

Οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών συνεχίζονται.
