Με άστατο καιρό προς το Πάσχα: Η πρόγνωση για την Πάτρα και όλη την Μεγάλη Εβδομάδα

Τοπικές νεφώσεις, σποραδικά φαινόμενα βροχών και θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, συνθέτουν τον καιρό της Κυριακής των Βαΐων. Η πρόγνωση για την Μεγάλη Εβδομάδα.

05 Απρ. 2026 9:13
Pelop News

Με μεταβολές και τοπικά φαινόμενα ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα, καθώς το σκηνικό του καιρού σήμερα Κυριακή (05/04) χαρακτηρίζεται από εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς, με βροχές να σημειώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας. Παρά την αστάθεια, η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο, ενισχύοντας την αίσθηση της άνοιξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΜΥ, οι περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από τις νεφώσεις και τις τοπικές βροχές είναι η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά και η νότια νησιωτική χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και την Κρήτη.

Στην Αττική, οι νεφώσεις θα υποχωρήσουν από το απόγευμα, ενώ στη Θεσσαλονίκη η πιθανότητα όμβρων περιορίζεται κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και βόρεια. Στην Πάτρα προβλέπεται ηλιοφάνεια με διαστήματα αραιής συννεφιάς, ενώ από τις απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα βροχής. Στους 20 βαθμούς θα φθάσει ο υδράργυρος, ενώ οι άνεμοι μέχρι 3 μποφόρ.

Η πρόγνωση για τη Μεγάλη Εβδομάδα

Αύριο Μ. Δευτέρα (06/04)

Βελτιωμένος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες βροχές θα επιμείνουν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει περαιτέρω, φτάνοντας κατά τόπους τους 23 βαθμούς.

Την Μ. Τρίτη (07/04)

Αναμένεται η πιο θερμή ημέρα της εβδομάδας με γενικά αίθριο καιρό και θερμοκρασίες σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.

Την Μ. Τετάρτη (08/04)

Σταδιακή αλλαγή από το απόγευμα στα βόρεια και ανατολικά με τοπικές βροχές, ενώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα δυτικά.

Την Μ. Πέμπτη (09/04)

Περαιτέρω υποχώρηση της θερμοκρασίας στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια, ενώ στα δυτικά ο καιρός θα παραμείνει αίθριος.

