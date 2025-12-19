Με ενοικιαζόμενο όχημα “χτυπούσαν” στην Αιγιάλεια: Εξιχνιάστηκαν δύο ληστείες και μία κλοπή

Στην εξιχνίαση δύο ληστειών και μίας κλοπής που διαπράχθηκαν τον Δεκέμβριο του 2024 στην Αιγιάλεια προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, μετά από ενδελεχή και συστηματική έρευνα.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία, κατά περίπτωση, για ληστεία, συγκρότηση συμμορίας, απλή συνέργεια σε ληστεία και διακεκριμένη κλοπή, σε βάρος δύο ημεδαπών ανδρών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, το απόγευμα της 23ης Δεκεμβρίου 2024, σε περιοχή της Αιγιάλειας, ο ένας από τους κατηγορούμενους, μαζί με άγνωστους συνεργούς του, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες και γάντια, μετέβησαν σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων. Εκεί, με την απειλή βίας, ακινητοποίησαν αλλοδαπό άνδρα και του αφαίρεσαν 200 ευρώ, το κινητό του τηλέφωνο και κλειδιά.

Στη συνέχεια εισήλθαν σε οικίσκο εντός του ίδιου χώρου, όπου διέμενε δεύτερος αλλοδαπός άνδρας. Ασκώντας βία, του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 5.800 ευρώ, ενώ παράλληλα προκάλεσαν φθορές στο κινητό του τηλέφωνο, το οποίο έσπασαν.

Παράλληλα, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι μία ημέρα νωρίτερα, στις 22 Δεκεμβρίου 2024, οι ίδιοι κατηγορούμενοι, μαζί με συνεργούς τους, είχαν διαρρήξει κατοικία ημεδαπού άνδρα στο Αίγιο, από όπου αφαίρεσαν 1.150 ευρώ καθώς και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 3.000 ευρώ.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο γεγονός ότι, κατά το χρονικό διάστημα από 20 έως 24 Δεκεμβρίου 2024, τα μέλη της συμμορίας χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητο ενοικιαζόμενο από επιχείρηση με έδρα την Αττική, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους από τις αστυνομικές αρχές. Το όχημα είχε μισθώσει ο δεύτερος ταυτοποιημένος κατηγορούμενος, ο οποίος, σύμφωνα με την Αστυνομία, έχει απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορουμένων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, στην Παράλληλη Έδρα Αιγίου.

