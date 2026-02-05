Με εντολή Τραμπ αποχωρούν 700 πράκτορες ICE από τη Μινεσότα

Την προσωπική του εντολή για την αποχώρηση 700 ομοσπονδιακών αστυνομικών από τη Μινεσότα, στο πλαίσιο της εκτεταμένης επιχείρησης για τη μετανάστευση, αποκάλυψε την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας «πιο ήπιας προσέγγισης», χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπεται η «σκληρή» στρατηγική της κυβέρνησής του.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε σε συνέντευξή του στο NBC, ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι η ομοσπονδιακή γραμμή στο Μεταναστευτικό θα παραμείνει αυστηρή, καλώντας παράλληλα τις τοπικές αρχές να συνεργαστούν με τους ομοσπονδιακούς αξιωματικούς. «Δεν προέκυψε απλώς επειδή το ήθελα. Περιμένουμε να απελευθερώσουν κρατούμενους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε στείλει από τον Δεκέμβριο χιλιάδες πράκτορες και αξιωματικούς στη Μινεσότα, σε μια επιχείρηση που στελέχη της U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) χαρακτήρισαν ως τη «μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιήσει ποτέ» η υπηρεσία. Ωστόσο, η επιχείρηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις λόγω των επιθετικών τακτικών που χρησιμοποιήθηκαν, ενώ η οργή κλιμακώθηκε μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών – της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι – σε περιστατικά με ομοσπονδιακές δυνάμεις.

Περίπου 2.000 αξιωματικοί θα παραμείνουν στη Μινεσότα

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο «τσάρος των συνόρων» του Λευκού Οίκου, Τομ Χόμαν, δήλωσε ότι περίπου 2.000 ομοσπονδιακοί αξιωματικοί και πράκτορες θα παραμείνουν στην πολιτεία. Όπως εξήγησε, η μερική αποχώρηση αποφασίστηκε μετά από έναν «άνευ προηγουμένου αριθμό κομητειών» που άρχισαν να συνεργάζονται με τις ομοσπονδιακές αρχές, επιτρέποντας στην ICE να αναλαμβάνει τη φύλαξη μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα πριν την αποφυλάκισή τους. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, ποιες κομητείες αύξησαν τη συνεργασία τους. «Πρόκειται για έξυπνη αστυνόμευση, όχι για λιγότερη αστυνόμευση», τόνισε.

Μέχρι τον περασμένο μήνα, σε τουλάχιστον επτά από τις 87 κομητείες της Μινεσότα οι σερίφηδες είχαν υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας με την ICE, ανταλλάσσοντας πληροφορίες για κρατούμενους που ενδέχεται να βρίσκονται παράνομα στη χώρα. Το Υπουργείο Διορθωτικών Υπηρεσιών της πολιτείας συνεργάζεται εδώ και χρόνια με την ICE, ενημερώνοντάς την όταν μετανάστες καταδικασμένοι για κακουργήματα πρόκειται να αποφυλακιστούν.

Αντίθετα, η φυλακή της κομητείας Χένεπιν, όπου ανήκει και η Μινεάπολις, ακολουθεί από το 2019 πολιτική μη κοινοποίησης στοιχείων για απλές υποθέσεις μετανάστευσης, επικαλούμενη λόγους δημόσιας ασφάλειας και τον φόβο ότι οι μετανάστες χωρίς χαρτιά αποφεύγουν να καταγγέλλουν εγκλήματα. Ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας, Κιθ Έλισον, έχει ξεκαθαρίσει ότι κάθε συμφωνία κράτησης για λογαριασμό ομοσπονδιακών αρχών απαιτεί έγκριση από το εκλεγμένο συμβούλιο της εκάστοτε κομητείας.

«Θετική, αλλά ανεπαρκής εξέλιξη»

Τοπικοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την αποχώρηση «θετική εξέλιξη», αλλά ανεπαρκή. Ο δήμαρχος της Μινεάπολις, Τζέικομπ Φρέι, δήλωσε ότι πρόκειται για «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», υπογραμμίζοντας όμως πως η παρουσία 2.000 ομοσπονδιακών αξιωματικών «δεν συνιστά αποκλιμάκωση». «Η επιχείρηση Operation Metro Surge υπήρξε καταστροφική για τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους μας. Πρέπει να τερματιστεί άμεσα», ανέφερε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, ζητώντας ταχύτερη και μεγαλύτερη αποχώρηση δυνάμεων, πολιτειακές έρευνες για τους θανάτους των Πρέτι και Γκουντ και «τον τερματισμό αυτής της εκστρατείας αντιποίνων». Ο Πρέτι, νοσηλευτής σε μονάδα εντατικής θεραπείας, σκοτώθηκε από πυρά πρακτόρων της Συνοριακής Φύλαξης, ενώ η Γκουντ είχε πυροβοληθεί δύο εβδομάδες νωρίτερα από αξιωματικό της ICE στη Μινεάπολη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



