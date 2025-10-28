Με εντολή Τραμπ επιθέσεις σε πλοία που μετέφεραν ναρκωτικά ΒΙΝΤΕΟ

Οι αμερικανικές δυνάμεις σκότωσαν 14 άτομα σε επιθέσεις εναντίον τεσσάρων σκαφών που φέρονταν να μεταφέρουν ναρκωτικά στον Ειρηνικό.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ που πρόσθεσε ότι ένα άτομο διασώθηκε από μεξικανικό προσωπικό έρευνας και διάσωσης. Αυτή ήταν η τελευταία σε μια σειρά αμερικανικών επιθέσεων εναντίον σκαφών που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, μετέφεραν ναρκωτικά τόσο στον Ειρηνικό όσο και στην Καραϊβική.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific. The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025



Με γλώσσα που σπάνια χρησιμοποιούν αξιωματούχοι δυτικών κρατών, ο Αμερικανός υπουργός έγραψε στο X πως για περισσότερες από δύο δεκαετίες οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ υπερασπίζονταν άλλες χώρες. «Τώρα υπερασπιζόμαστε τη δική μας. Αυτοί οι ναρκο-τρομοκράτες έχουν σκοτώσει περισσότερους Αμερικανούς από την Αλ-Κάιντα και θα λάβουν την ίδια μεταχείριση. Θα τους ακολουθούμε, θα εντοπίσουμε τα δίκτυά τους και μετά θα τους κυνηγήσουμε και θα τους σκοτώσουμε».

Οι τελευταίες επιθέσεις στον ανατολικό Ειρηνικό, οι οποίες, σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, σημειώθηκαν τη Δευτέρα κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ, σηματοδοτούν μια κλιμάκωση σε αυτό που αποκαλεί εκστρατεία στοχοποίησης των εμπόρων ναρκωτικών.

