Με εντολή Τραμπ επιθέσεις σε πλοία που μετέφεραν ναρκωτικά ΒΙΝΤΕΟ

Οι τελευταίες επιθέσεις, σημειώθηκαν κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ, σηματοδοτούν μια κλιμάκωση σε αυτό που αποκαλεί εκστρατεία στοχοποίησης των εμπόρων ναρκωτικών.

Με εντολή Τραμπ επιθέσεις σε πλοία που μετέφεραν ναρκωτικά ΒΙΝΤΕΟ
28 Οκτ. 2025 17:45
Pelop News

Οι αμερικανικές δυνάμεις σκότωσαν 14 άτομα σε επιθέσεις εναντίον τεσσάρων σκαφών που φέρονταν να μεταφέρουν ναρκωτικά στον Ειρηνικό.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ που πρόσθεσε ότι ένα άτομο διασώθηκε από μεξικανικό προσωπικό έρευνας και διάσωσης. Αυτή ήταν η τελευταία σε μια σειρά αμερικανικών επιθέσεων εναντίον σκαφών που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, μετέφεραν ναρκωτικά τόσο στον Ειρηνικό όσο και στην Καραϊβική.


Με γλώσσα που σπάνια χρησιμοποιούν αξιωματούχοι δυτικών κρατών, ο Αμερικανός υπουργός έγραψε στο X πως για περισσότερες από δύο δεκαετίες οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ υπερασπίζονταν άλλες χώρες. «Τώρα υπερασπιζόμαστε τη δική μας. Αυτοί οι ναρκο-τρομοκράτες έχουν σκοτώσει περισσότερους Αμερικανούς από την Αλ-Κάιντα και θα λάβουν την ίδια μεταχείριση. Θα τους ακολουθούμε, θα εντοπίσουμε τα δίκτυά τους και μετά θα τους κυνηγήσουμε και θα τους σκοτώσουμε».

Οι τελευταίες επιθέσεις στον ανατολικό Ειρηνικό, οι οποίες, σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, σημειώθηκαν τη Δευτέρα κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ, σηματοδοτούν μια κλιμάκωση σε αυτό που αποκαλεί εκστρατεία στοχοποίησης των εμπόρων ναρκωτικών.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:35 Κωνσταντοπούλου: Το μήνυμα της Ζωής για το νόημα του ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου
19:29 Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία στη Γάζα: Η Χαμάς αναβάλλει την παράδοση σορού ομήρου
19:22 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Και η Θεοδώρα Ρογδάκη στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη
19:18 Ανοικτή Εκδήλωση από το ΚΕΚ Δάφνη
19:10 Τζαμάικα: Έρχεται ο τυφώνας «Μελίσα», τι λένε οι αρχές
19:07 Η «Νέα Δυτική Ελλάδα» τίμησε την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
19:03 Δήμος Ερυμάνθου: «Η απόφαση για το κλείσιμο καταστήματος ΕΛΤΑ προκαλεί αγανάκτηση»
19:00 Πρόστιμα ΚΟΚ: Οι δήμοι χάνουν πολύτιμους πόρους
18:53 Μ. Μπιτσάκου: «Παίρνω δύναμη φορώντας το σκουφάκι με το 10»
18:48 Ο Δημήτρης Αλεξόπουλος στέκεται στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη
18:42 Δείτε για ποιο λόγο η Amazon θα κάνει 14.0000 απολύσεις
18:34 Ο Νετανιάχου διάταξε πλήγματα στη Γάζα, δείτε για ποιο λόγο
18:30 Ο Χρυσός συνεχίζει το «ράλι», εκτιμήσεις για τιμή ρεκόρ
18:22 Ο Ζελένσκι μιλά για συνάντηση ευρωπαίων για σχέδιο εκεχειρίας
18:18 Αίολος Αγυιάς: «Βγάλαμε δύσκολο πρόγραμμα, στόχος τώρα οι νίκες»
18:11 Καμπεράι στον Peloponnisos FM: «Καταγιστικοί στο Κιάτο, πρώτος στόχος η παραμονή»
18:04 Η Ματίνα Παγώνη εξήγησε την απόφαση της να μην κάνει παιδί
17:55 Σοκ στην Ιντερ-Ο Μαρτίνεθ σκότωσε 81χρονο σε τροχαίο
17:45 Με εντολή Τραμπ επιθέσεις σε πλοία που μετέφεραν ναρκωτικά ΒΙΝΤΕΟ
17:36 Συγκίνηση από την παρέλαση στη Γαβαλού-Παρέλασε τυφλός μαθητής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ