Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε στη Βουλή η 4η φρεγάτα Belh@rra

Με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που αφορά την τροποποίηση των συμβάσεων για την προμήθεια και υποστήριξη των φρεγατών τύπου FDI HN “Belh@rra”. Επί του άρθρου 1, ψήφισαν συνολικά 292 βουλευτές, εκ των οποίων 243 υπέρ, 45 κατά και 4 «παρών». Όπως σημειώθηκε, καταμετρήθηκαν και επιστολικές ψήφοι.

Οι παρεμβάσεις του Νίκου Δένδια

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στη δευτερολογία του τόνισε ότι οι ελληνικές φρεγάτες διαθέτουν σημαντικά αυξημένες δυνατότητες σε σχέση με τις αντίστοιχες του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού. Όπως είπε, τα γαλλικά πλοία διαθέτουν 16 εκτοξευτήρες “Silver 30”, ενώ τα ελληνικά θα φέρουν 32 εκτοξευτήρες “Silver 70”.

«Ζητήσαμε συγκεκριμένα συστήματα που οι Γάλλοι δεν τα φτιάχνουν για τα δικά τους πλοία», τόνισε, εξηγώντας ότι η αναβάθμιση αφορά και τις τρεις πρώτες φρεγάτες, ενώ για την τέταρτη, τον «Θεμιστοκλή», η διαδικασία είναι απλούστερη.

Η σημασία για τις ελληνικές ΑΟΖ

Ο κ. Δένδιας συνέδεσε την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού με τις ανάγκες αστυνόμευσης των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ). «Πώς θα το κάνει αυτό η χώρα αν δεν έχει δυνατότητες;», αναρωτήθηκε, επισημαίνοντας ότι πλέον η Ελλάδα χρειάζεται πλοία με αντιαεροπορικές και αντι-drone δυνατότητες.

Διδάγματα από Ουκρανία και Ναγκόρνο Καραμπάχ

Ο υπουργός σημείωσε ότι η απόφαση για τις πρόσθετες δυνατότητες στηρίχθηκε σε «διδαγμένα» από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και από τον καθοριστικό ρόλο των drones στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. «Η Belh@rra Standard 2++ είναι ένα εξελιγμένο σύστημα, πολύ διαφορετικό από την προηγούμενη έκδοση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και οι πύραυλοι cruise

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι οι νέες φρεγάτες θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα», το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα της «Ατζέντας 2030». Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να φέρουν και να εκτοξεύουν στρατηγικούς πυραύλους cruise ELSA, που βρίσκονται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο, με συμμετοχή και της Ελλάδας στο πρόγραμμα.

Οικονομικό σκέλος και συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας

Απαντώντας σε κριτικές περί κόστους, ο υπουργός ανέφερε ότι η διαπραγμάτευση έγινε από Έλληνα αξιωματικό που όρισε το ΓΕΕΘΑ και πως «δεν πληρώνουμε το ίδιο πράγμα ακριβότερα». Παράλληλα, τόνισε ότι η ελληνική συμμετοχή αυξήθηκε στο 25% για το τέταρτο πλοίο, έναντι 12% που προβλεπόταν αρχικά.

«Όχι μόνο για τα στενά του Αιγαίου»

Ο Νίκος Δένδιας επεσήμανε ότι οι Belh@rra «δεν είναι πλοία μόνο για τα στενά νερά του Αιγαίου», αλλά για την επιτήρηση και υπεράσπιση του συνόλου των ελληνικών θαλασσίων ζωνών. «Είναι η πιο σύγχρονη πλατφόρμα παγκοσμίως», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι θα μπορούσαν αντίστοιχα χαρακτηριστικά να ενσωματωθούν και σε άλλες ναυτικές μονάδες, όπως οι ιταλικές FREMM.

Επόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις

Ο υπουργός αναφέρθηκε και σε επερχόμενη συνολική νομοθετική παρέμβαση για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που θα αφορά το μισθολόγιο, την εκπαίδευση, τη θητεία, αλλά και το στεγαστικό. Στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα των υπαξιωματικών, κάνοντας λόγο για «ανεστραμμένη πυραμίδα» στις βαθμολογικές δομές, αλλά και για ανάγκη αναδιάρθρωσης ώστε να καλυφθούν οι σύγχρονες απαιτήσεις.

