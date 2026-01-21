Με καθυστέρηση η αναχώρηση Μητσοτάκη για Νταβός λόγω κακοκαιρίας

Οι έντονες καιρικές συνθήκες που πλήττουν τη χώρα από το πρωί της Τετάρτης καθυστερούν την αναχώρηση του πρωθυπουργού για το Νταβός, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και σε σειρά διεθνών επαφών.

Με καθυστέρηση η αναχώρηση Μητσοτάκη για Νταβός λόγω κακοκαιρίας
21 Ιαν. 2026 11:08
Pelop News

Με καθυστέρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αναχώρηση του Κυριάκος Μητσοτάκης για το Νταβός της Ελβετίας, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών φαινομένων που επικρατούν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το ταξίδι θα γίνει μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην ελβετική πόλη προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, όπου έχει προγραμματίσει σειρά παρεμβάσεων και συναντήσεων με διεθνείς παράγοντες. Μετά την απουσία του από το περσινό φόρουμ, η φετινή παρουσία του εντάσσεται σε μια ιδιαίτερα σύνθετη διεθνή συγκυρία.

Στο Νταβός, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή οικονομική και πολιτική σκηνή, επισημαίνοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει και στον ρόλο του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος έχει αναλάβει το τιμόνι του Eurogroup, εξέλιξη που –σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις– αποτυπώνει τη διεθνή αναγνώριση της ελληνικής οικονομικής πορείας.

«Το Νταβός αποτελεί πάντα μια σημαντική ευκαιρία για να τοποθετούμε την Ελλάδα στο διεθνές οικονομικό πλαίσιο και να προσελκύουμε επενδύσεις», έχει τονίσει ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις αποτέλεσαν το 2025 χρονιά-ρεκόρ και ότι στόχος είναι η διατήρηση της θετικής αυτής δυναμικής και το 2026.

Στο περιθώριο του φόρουμ, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να υπογραμμίσει τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα πολιτικής σταθερότητας και αξιοπιστίας, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση στη θέση της χώρας ως αναδυόμενου ενεργειακού κόμβου, σε μια περίοδο που η ενεργειακή ασφάλεια και η διαφοροποίηση πηγών και διαδρομών βρίσκονται ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

Από το Νταβός στις Βρυξέλλες

Το μεσημέρι της Πέμπτης, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει συγκαλέσει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Η σύνοδος πραγματοποιείται στον απόηχο των νέων απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκά κράτη που αντιδρούν στην πρόθεσή του να προχωρήσει στην εξαγορά της Γροιλανδίας.

Στόχος της συνόδου είναι ο συντονισμός των κρατών-μελών, με έμφαση στην ενότητα γύρω από τις αρχές του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας. Παράλληλα, κυρίαρχη εκτίμηση αποτελεί ότι η επιβολή δασμών θα υπονομεύσει τις διατλαντικές σχέσεις, καθώς έρχεται σε αντίθεση με τη συμφωνία εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών.

