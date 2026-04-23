Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας του ΣΕΑΔΕ για το «One Day Tourism» στο Αίγιο

Τη Δευτέρα 20/04/2026, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο Αίγιο, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη εκδήλωση του ΣΕΑΔΕ (Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα), με κεντρικό θέμα την ανάπτυξη του «One Day Tourism» (Μονοήμερος Τουρισμός) στην περιοχή.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας και Πρόεδρος του ΣΕΑΔΕ, κ. Τάκης Παπαδόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στις δράσεις του ΣΕΑΔΕ, την σημασία που αποδίδει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην ανάπτυξη του Τουρισμού καθώς και στις επόμενες πρωτοβουλίες που πρόκειται να ακολουθήσουν. Στη συνέχεια απηύθυναν χαιρετισμό ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, κ. Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, που αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της ΠΔΕ για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας καθώς και οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Νίκος Καραΐσκος, Διαμάντω Καρτσωνάκη και Χρήστος Τζερετζούλιας, ενώ τοποθέτηση έκαναν ο Β΄ Αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου Αχαΐας κ. Τάκης Βασιλείου και ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αχαΐας, κ. Χρήστος Κανέλλης.

Τον συντονισμό της ημερίδας είχε ο Συντονιστής του ΣΕΑΔΕ, κ. Σταύρος Καραδημητρόπουλος.

Κεντρικοί άξονες και καινοτομία

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξειδικευμένη ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από τους κ.κ. Στέφανο Βαμβακάρη, Ευθύμιο Τσαντήλα και Γιώργο Σφακιανάκη, παρουσίασε ολοκληρωμένες προτάσεις και αναπτύχθηκαν καινοτόμες ιδέες για το πώς το Αίγιο μπορεί να καταστεί κορυφαίος προορισμός μονοήμερων αποδράσεων, μέσω:

αθλητικών δράσεων και διοργανώσεων

θεματικού και πολιτιστικού τουρισμού

αξιοποίησης της τεχνολογίας για τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη

Θεσμική εκπροσώπηση

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και συμμετείχαν ενεργά στον διάλογο:

ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας και Πρόεδρος του ΣΕΑΔΕ, κ. Τάκης Παπαδόπουλος

ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, κ. Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκος Καραΐσκος

η Αντιδήμαρχος Τουρισμού & Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ, κα Διαμάντω Καρτσωνάκη

ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, κ. Χρήστος Τζερετζούλιας

ο Β’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Τάκης Βασιλείου

το μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Βάσος Μποδιώτης

ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αχαΐας, κ. Χρήστος Κανέλλης

ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Συλλόγων Αιγιαλείας και πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αλυκής, κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος

ο Ταμίας της Ομοσπονδίας Συλλόγων Αιγιαλείας και εκπρόσωπος του Συλλόγου Μελισσίων, κ. Σπύρος Χριστόπουλος

ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Ομίλου Αβύθου, κ. Χάρης Γιαννόπουλος

ο πρόεδρος του Συλλόγου Παραλίας Άκολης, κ. Πέτρος Δαδιώτης

ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ήλιος Σελιανιτίκων, κ. Γεώργιος Ρόζος

η πρόεδρος του Φιλοπροοδευτικού Συλλόγου Ζήριας «Η Πρόοδος», κα Μαρία Μπατούλ Χίμκι

η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Αραγοζαναίων και ιδιοκτήτρια του ταξιδιωτικού γραφείου Gina Tours, κα Γεωργία Νικολοπούλου

ο πρόεδρος του Χορευτικού Ομίλου Αιγίου, κ. Γεώργιος Νικολόπουλος

η εκπρόσωπος του Φιλοπροοδευτικού Συλλόγου Ερινεού, κα Ευη Κασίνα

ο εκπρόσωπος της Π.Α.Ε.Κ., κ. Παναγιώτης Γεωργακόπουλος

ο εκδότης της εφημερίδας «Πρώτη της Αιγιάλειας», κ. Δημήτρης Παπαγιαννόπουλος

ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερήσιων Επαρχιακών Εφημερίδων, κ. Γρηγόρης Τριανταφυλλόπουλος

Η μεγάλη συμμετοχή φορέων και η ποιότητα των προτάσεων που κατατεθηκαν κατέστησαν τη συνάντηση απόλυτα επιτυχημένη, θέτοντας τις βάσεις για την επόμενη ημερίδα εργασίας και την πρακτική εφαρμογή όσων συζητήθηκαν.

Ο ΣΕΑΔΕ παραμένει προσηλωμένος στην ανάδειξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, συνεργαζόμενος με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους επαγγελματικούς φορείς για την τουριστική και οικονομική αναβάθμιση του τόπου μας.

Ευχαριστούμε θερμά το Επιμελητήριο Αχαΐας για την παραχώρηση της αίθουσας και τον Β’ Αντιπρόεδρο κ. Τάκη Βασιλείου, καθώς και την κα Ελισάβετ Πίκουλα Μπομποτσιάρη για την ευγενική προσφορά καφέ και εδεσμάτων.

