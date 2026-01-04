Με πολλά εμπόδια η επιστροφή των ταξιδιωτών – Μπλόκα αγροτών σε Μαρτίνο, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα

Από νωρίς ξεκίνησε η ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται σήμερα στο εθνικό οδικό δίκτυο με κατεύθυνση προς την Αθήνα, με τα πρώτα προβλήματα να εντοπίζονται σε κομβικά σημεία της Εθνικής Οδού Λαμίας-Αθηνών, αλλά και στην Πελοπόννησο στο ύψος του Κιάτου και της Αρχαίας Νεμέας.

Στην περιοχή του Μαρτίνου, στο 125ο χιλιόμετρο, τα οχήματα υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν το εθνικό δίκτυο και να κινούνται για περίπου 8 χιλιόμετρα μέσω παράδρομου, μέχρι τον κόμβο του Κάστρου, όπου επανέρχονται και πάλι στην Εθνική Οδό.

Η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα είναι συνεχής, με μειωμένες ταχύτητες και αναμενόμενες καθυστερήσεις, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται σχηματισμός ουράς πριν από τη διασταύρωση του Μαρτίνου προς Αθήνα.

Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται στην Εθνική οδό στον κόμβο των Βαγίων. Εκεί έχει σχηματιστεί ουρά οχημάτων που φτάνει τα 4 χιλιόμετρα, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς. Οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να κινούνται σε ένα μόνο ρεύμα κυκλοφορίας και στο ύψος του 100ού χιλιομέτρου της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στη διασταύρωση των Βαγίων, να εξέρχονται από το εθνικό δίκτυο. Από εκεί κατευθύνονται μέσω του δρόμου Λιβαδειάς-Θηβών προς Θήβα και στη συνέχεια προς Ριτσώνα, προκειμένου να επανέλθουν στην Εθνική Οδό στο 75ο χιλιόμετρο. Στο τμήμα πριν από τη διασταύρωση των Βαγίων, τα οχήματα κινούνται με βήμα σημειωτόν, ενώ ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις καταγράφονται και στον δρόμο Λιβαδειάς-Θηβών, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται επίσης σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας.

Αντίθετα, μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται ιδιαίτερο πρόβλημα στη διέλευση των οχημάτων από το μπλόκο του Μπράλου στη Λαμία, ούτε από το μπλόκο στην περιοχή της Αταλάντης.

Προβλήματα και στην Πελοπόννησο

Στον κόμβο της Αρχαίας Νεμέας συγκεντρώθηκαν αγρότες της περιοχής, προχωρώντας σε κινητοποιήσεις. Στη συγκέντρωση μετέχουν αγρότες από την Νεμέα, Στιμάγκα, την Αργολίδα και τη Βόχα, κλιμακώνοντας τις πιέσεις προς την Πολιτεία για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Ουρά ενός χιλιομέτρου έχει σχηματιστεί και στον κόμβο Άργους – Ναυπλίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Τρίπολη προς Κόρινθο. Μεγάλη ταλαιπωρία όμως, υφίστανται οι ταξιδιώτες στην εθνική Αθηνών – Πατρών, αφού οι αγρότες έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο ύψος του Κιάτου.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας η εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, που κινούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας από Τρίπολη προς Αθήνα θα διεξάγεται μέσω κόμβου Στέρνας – κόμβου Μαλαχιά – Δερβενακίων – Αγίου Βασιλείου – αυτοκινητόδρομος Καλαμάτα – Τρίπολη – Κόρινθος – Αθήνα.

Σημειώνεται ότι αίρεται η υπ’ αριθ. 1/2026 από 04.01.2026 απόφαση Δ.Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΑΔΑ: 90Σ846ΜΤΛΒ-6ΙΡ), διότι οι αγρότες απομάκρυναν τους γεωργικούς ελκυστήρες από το οδόστρωμα.

Οι ρυθμίσεις αυτές, που αποσκοπούν στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και στην αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού, έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την 4.1.2026 και ώρα 12:45 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχουν γίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφάλεια οδηγών και διαδηλωτών.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, εφόσον δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά τους, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας τους αφορά όχι μόνο τους ίδιους αλλά και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή.

Οι αγρότες ζητούν την προσοχή των αρμόδιων φορέων και καλούν σε δράση για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της τοπικής γεωργίας.

