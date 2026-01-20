Με σαρωτικό β’ 10λεπτο και κατοστάρα ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά με τη Μακάμπι

Εντυπωσιακός και Εκπληκτικός στη δεύτερη περίοδο (31-10), ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (100-93) και συνέχισε την ανοδική του πορεία στη EuroLeague. Ασταμάτητος ο Βεζένκοβ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοβ ακολούθησαν.

Σε σταθερή ανοδική πορεία ο Ολυμπιακός, επικράτησε το βράδυ της Τρίτης (20/1) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας της Μακάμπι Τελ Αβίβ (100-93) για την 23η αγωνιστική της EuroLeague.

Στο 14-8 ανέβηκαν οι Πειραιώτες (8-3 εντός και 6-5 εκτός έδρας), με τον Σάσα Βεζένκοβ να κάνει πράγματα και θαύματα στην επίθεση (28 πόντοι από 14 σουτ), με τον Εβάν Φουρνιέ σπουδαίο στη δεύτερη περίοδο (12 πόντοι, 9 ασίστ) και με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να έχει ένα πολλά υποσχόμενο ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα στη διοργάνωση, έστω και σε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής.

Στους επτά πόντους έμεινε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είχε 22/22 αγώνες με διψήφιο αριθμό πόντων στη σεζόν πριν από το τζάμπολ.

Στο 9-14 έπεσε η ομάδα του Τελ Αβίβ (5-6 εντός και 4-8 εκτός έδρας), με τον Όντεντ Κάτας να παίρνει λίγα πράγματα από σημαντικούς του παίκτες όπως ο Λούντμπεργκ,ο Μπλατ και ο Χορντ. Ο Ρόμαν Σόρκιν ήταν αυτός που ξεχώρισε, με τους Ισραηλινούς να έχουν καλή εικόνα, εκτός από τη δεύτερη περίοδο.

Ο MVP

Σε τρομερή κατάσταση ο Σάσα Βεζένκοβ, αυτή την περίοδο “δεν βλέπει κανέναν” στη διοργάνωση. 28 πόντοι, 4/6 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 2/2 βολές, στο κομμάτι της εκτέλεσης είναι εκπληκτικός. Και όλα αυτά, σε σχετικά περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, καθώς δεν χρειάστηκε να πιεστεί εν όψει Εφές.

Τα στατιστικά που ξεχώρισαν

Με 15 πόντους από 2/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα και 2/2 βολές έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο ο Βεζένκοβ. Στο ημίχρονο ο Ολυμπιακός είχε 58 πόντους από 71% στο δίποντο και 50% στο τρίποντο, στο τέλος της βραδιάς οι πόντοι από τα λάθη του αντιπάλου ήταν 19-28 με τους Πειραιώτες να χάνουν τελικά τις τρεις από τις τέσσερις περιόδους. Εννέα ασίστ έγραψε ο Εβάν Φουρνιέ, για να ισοφαρίσει το ρεκόρ καριέρας του στη διοργάνωση.

Ο αγώνας

Με την κλασική του πεντάδα μπήκε στο ματς ο Ολυμπιακός (Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ), όμως η άμθυνά του δεν ήταν εκεί. Δύο τρίποντα του Κλαρκ και ένα του Σόρκιν έγραψαν το 5-11 στο 4′, με τον Μπαρτζώκα να καλεί timeout πριν από το τηλεοπτικό και να αφυπνίζει την ομάδα του που κυνηγούσε, αλλά είχε καλό ρυθμό στην επίθεση με τον Βεζένκοβ να κυριαρχεί έως το τέλος της περιόδου (15 πόντοι από επτά σουτ).

Ο Τζόουνς έδωσε σπουδαίες λύσεις σε άμυνα κι επίθεση για να γυρίσει το ματς υπέρ των ερυθρόλευκων, ο Φουρνιέ έγραψε το 39-32 στο 15′ και χάρη στην εκπληκτική του κατάσταση στο σκοράρισμα και στη δημιουργία, ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο +16 (48-32) στο 17′. Το σερί έφτασε στο 20-0 χάρη σε δίποντο του Μιλουτίνοβ για το 55-32 και στο ημίχρονο οι γηπεδούχοι είχαν προσφέρει ένα μαγικό εικοσάλεπτο κι ας ήταν το ξεκίνημα κάπως… δύσκολο.

Ο Μπαρτζώκας άνοιξε το β’ μέρος με τον Χολ στο πέντε (δεν είχε πάρει χρόνο συμμετοχής στο πρώτο μέρος), ο Βεζένκοβ κράτησε με τρίποντο τη διαφορά πάνω από τους 20 (64-42 στο 24′), πριν ο Ολυμπιακός κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο και αναγκαστεί ο Μπαρτζώκας να πάρει δύο timeout σε 30 δευτερόλεπτα. Η Μακάμπι μείωσε στους οκτώ (70-62), με ένα σερί 13-0, όμως το έκτο τρίποντο του Βεζένκοβ την κράτησε σε απόσταση (76-62 στο 30′).

Η αντεπίθεση των Ισραηλινών συνεχίστηκε και στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τη διαφορά να πέφτει στους οκτώ (82-74 στο 34′) και τους Γουόρντ – Μιλουτίνοβ να κρατούν εκεί τα μπόσικα. Ένα γκολ-φάουλ του Μιλουτίνοβ (92-81 στο 37′) έκρινε οριστικά τον αγώνα, με τη Μακάμπι να συμβιβάζεται με τη μοίρα της και τον κόσμο να αποχωρεί γρήγορα για να παρακολουθήσει τον αγώνα της ποδοσφαιρικής ομάδας με την Λεβερκούζεν.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Χορντόβ, Κόλιενσιτς, Ραντόικοβιτς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-24, 58-34, 76-62, 100-93

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 10 (2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5 ασίστ), Νιλικίνα (3 ασίστ), Γουόρντ 8 (4/7 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Βεζένκοβ 28 (4/6 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ), Παπανικολάου (0/4 σουτ, 3 ασίστ), Ντόρσεϊ 7 (2/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη), Πίτερς 9 (2/2 δίποντα, 5/6 βολές, 4 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 13 (4/7 δίποντα, 5/7 βολές, 9 ριμπάουντ), Χολ 7 (3/3 δίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ), Τζόουνς 6 (3/5 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Φουρνιέ 12 (3/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 9 ασίστ)

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Κάτας): Λούντμπεργκ 10 (1/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χορντ 11 (4/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κλαρκ 9 (3/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Σάντος 5 (1), Σόρκιν 21 (6/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπρισέτ 11 (3/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ρέιμαν 3 (1), Ντάουτιν 15 (2/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/4 βολές), Λιφ 2, Μπλατ 6 (2 τρίποντα, 4 ασίστ)

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 27/43 δίποντα, 11/26 τρίποντα, 13/16 βολές, 40 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 18 επιθετικά), 29 ασίστ, 5 κλεψίματα, 16 λάθη, 16 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Μακάμπι Τελ Αβίβ: 16/30 δίποντα, 16/35 τρίποντα, 13/16 βολές, 25 ριμπάουντ (13 αμυντικά – 12 επιθετικά), 26 ασίστ, 12 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 12 λάθη, 20 φάουλ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 24η αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη (22/1 στις 19:30), ενώ η Μακάμπι θα υποδεχθεί στο Τελ Αβίβ τον Παναθηναϊκό (22/1 στις 21:05).

