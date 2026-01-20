Βγήκε ο αντίπαλος της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Η Ουγγαρία επικράτησε στα πέναλτι της Ισπανίας με 4-3 (12-12 κ.δ.) και εξασφάλισαν τη 2η θέση στον Ε’ Όμιλο του Ευρωπαϊκού πόλο ανδρών.

Ηρθε και προπονήθηκε με τη ΝΕΠ η Φούκα Νισιγιάμα

Έτσι, η Ουγγαρία θα είναι αντίπαλος της Ελλάδας στον 1ο ημιτελικό της διοργάνωσης.

Ο άλλος ημιτελικός θα είναι ανάμεσα στη Σερβία και μία εκ των Κροατίας ή Ιταλίας, με το σπουδαίο ματς ανάμεσα στις δύο τελευταίες να είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Τρίτης (21/01, 19:00).

Ο ημιτελικός της “γαλανόλευκης” θα διεξαχθεί το απόγευμα της Παρασκευής (23/01, 18:00).

Ημιτελικοί

1ος ημιτελικός – 23/01 18:00: Ελλάδα – Ουγγαρία

2ος ημιτελικός – 23/01 21:30: Σερβία – Κροατία ή Ιταλία

Τελικοί

Μικρός Τελικός – 25/01 18:00

Μεγάλος Τελικός – 25/01 21:30

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



