Βγήκε ο αντίπαλος της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Η Ουγγαρία που νίκησε στα πέναλτι την Ισπανία

Βγήκε ο αντίπαλος της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
20 Ιαν. 2026 21:21
Pelop News

Η Ουγγαρία επικράτησε στα πέναλτι της Ισπανίας με 4-3 (12-12 κ.δ.) και εξασφάλισαν τη 2η θέση στον Ε’ Όμιλο του Ευρωπαϊκού πόλο ανδρών.

Ηρθε και προπονήθηκε με τη ΝΕΠ η Φούκα Νισιγιάμα

Έτσι, η Ουγγαρία θα είναι αντίπαλος της Ελλάδας στον 1ο ημιτελικό της διοργάνωσης.

Ο άλλος ημιτελικός θα είναι ανάμεσα στη Σερβία και μία εκ των Κροατίας ή Ιταλίας, με το σπουδαίο ματς ανάμεσα στις δύο τελευταίες να είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Τρίτης (21/01, 19:00).

Ο ημιτελικός της “γαλανόλευκης” θα διεξαχθεί το απόγευμα της Παρασκευής (23/01, 18:00).

Ημιτελικοί
1ος ημιτελικός – 23/01 18:00: Ελλάδα – Ουγγαρία
2ος ημιτελικός – 23/01 21:30: Σερβία – Κροατία ή Ιταλία
Τελικοί
Μικρός Τελικός – 25/01 18:00
Μεγάλος Τελικός – 25/01 21:30

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:51 Πάτρα: Η κακοκαιρία κλείνει το Πανεπιστήμιο, αναβάλλει τις εξετάσεις!
21:41 Πάτρα: Αλλαγή εφημερίας στα νοσοκομεία λόγω της κακοκαιρίας!
21:31 Δήμος Αιγιαλείας: Η απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων
21:21 Βγήκε ο αντίπαλος της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
21:10 Στους 42 οι νεκροί στην Ισπανία στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία
20:59 «Ο Κυρανάκης να δώσει διευκρινίσεις, δεν υπάρχει καμία ρητή και δεσμευτική αναφορά προς τη Hellenic Train για τον Οδοντωτό»
20:48 Δήμος Πατρέων: Κλειστά τα πάντα, ΚΑΠΗ, Παιδικοί σταθμοί, Βρεφοκομείο, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ
20:37 Ηρθε και προπονήθηκε με τη ΝΕΠ η Φούκα Νισιγιάμα
20:26 Κλειστά όλα τα σχολεία στη Δυτική Ελλάδα! Η απόφαση πάρθηκε από τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη
20:17 Δήμος Δυτικής Αχαΐας: Κλειστά τα σχολεία των ΚΔΑΠ και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
20:03 Πάτρα: Δένδρο κατεδαφίστηκε από την κακοκαιρία και προσγειώθηκε σε ΙΧ στο πάρκινγκ του Καραμανδάνειου! ΦΩΤΟ
19:51 «Ποιος δολοφόνος είναι καλός; Ήταν ένας μπεκρής που έπινε, όλη μέρα έπινε», νέες μαρτυρίες για το φονικό στο Αγρίνιο
19:41 Νεότερη απόφαση του Δήμου Πατρέων, κλειστά όλα τα σχολεία και προτροπή στην κυβέρνηση
19:31 Αχαΐα: Οι αγρότες αποχωρήσαν από το μπλόκο της Εγλυκάδας
19:21 Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές σε όλη Ελλάδα θα είναι κλειστά τα σχολεία αύριο
19:11 «Εκεί ακόμα ανασηκώνουν τα βαγόνια για να βρουν επιζώντες, αλλά δεν τα πάνε 12 χιλιόμετρα μακριά, όπως εδώ», Πλακιάς για Τέμπη και Ισπανία
19:00 Τι θα ζήσει η δύσμοιρη Ισπανία
18:55 Lidl Ελλάς: Ανανεωμένο και διευρυμένο κατάστημα στην Κομοτηνή
18:51 Ευρωκοινοβούλιο: Αποφασίστηκε το «πάγωμα» της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά τις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία
18:41 Στα κόκκινα Αττική, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ