Με σημαντικούς σταθμούς από την  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η νέα πολιτιστική διαδρομή του ΥΠΠΟ «Ο Δρόμος προς τη Δύση»

Με στόχο τη δημιουργία συνεργειών και δικτύων για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, στο πλαίσιο προβολής της νέας πολιτιστικής διαδρομής του ΥΠΠΟ, με τίτλο «Ο δρόμος προς τη Δύση» πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις στις ΠΕ Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, παρουσία της Δρ. Αναστασίας Γκαδόλου, αρχαιολόγου του ΥΠΠΟ και Γενικής Διευθύντριας του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο.

Η νέα πολιτιστική διαδρομή «Ο Δρόμος προς τη Δύση», που υλοποιείται από τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνδέει αρχαιολογικούς χώρους σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και Ιόνια Νησιά. Μέσα από δύο επιμέρους διαδρομές, μία θαλάσσια και μία χερσαία, ο επισκέπτης ακολουθεί τα βήματα των Ελλήνων αποίκων και των Ρωμαίων, ταξιδεύοντας στον χώρο και τον χρόνο.

Η πρώτη, θαλάσσια διαδρομή ακολουθεί τους Έλληνες αποίκους του 8ου αιώνα π.Χ. προς τη Μεγάλη Ελλάδα, με σταθμούς το Ιερό της Ήρας Ακραίας στην Περαχώρα Κορινθίας, το Ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς, την Κίρρα και το Γαλαξίδι στη Φωκίδα, την αρχαία Αίγειρα, το Ιερό του Ελικωνίου Ποσειδώνα στα Νικολέικα, το αρχαιολογικό μουσείο Αιγίου και τις αρχαίες Ρύπες στην Αχαΐα, την αρχαία Χαλκίδα, την αρχαία Καλυδώνα, το ανακαινισμένο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Μεσολόγγι και την Πλευρώνα στην Αιτωλοακαρνανία, το σπήλαιο Λοϊζου και το αρχαιολογικό μουσείο Σταυρού στην Ιθάκη και τέλος την Κέρκυρα, τον τελευταίο σταθμό των αποίκων επί του σημερινού ελλαδικού χώρου πριν το περιπετειώδες ταξίδι για τις νέες πατρίδες.

Η δεύτερη, χερσαία διαδρομή ακολουθεί τα βήματα των Ρωμαίων και την ίδρυση των αποικιών τους στη Δυτική Ελλάδα, με αφετηρία τη Νικόπολη, την πόλη που ίδρυσε ο Οκταβιανός Αύγουστος το 31 π.Χ. στην είσοδο του Αμβρακικού κόλπου, και στάσεις τις θέρμες του Αγ. Θωμά και το Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Μεσολόγγι, τη ρωμαϊκή Πάτρα και τα συγκροτήματα λουτρών στην Κυλλήνη, τη Σκαφιδιά στον νομό Ηλείας και την Ολυμπία, η οποία αποτελεί και την τελευταία στάση της χερσαίας διαδρομής.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ανάδειξης μνημείων, τοποθέτηση 28 ενημερωτικών πινακίδων, παραγωγή έντυπου και ψηφιακού υλικού, καθώς επίσης τη δημιουργία της πλατφόρμας www.road2west.gr που παρέχει πληροφορίες, διαδραστικό υλικό και προτάσεις πολιτιστικών εμπειριών.

Ο κ. Σακελλαρόπουλος δήλωσε: «Με τη συνεργασία μας εγκαινιάζουμε έναν κοινό δρόμο ανάπτυξης και προοπτικής για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο “Δρόμος προς τη Δύση” είναι μια αφήγηση πολιτισμού, μνήμης και ταυτότητας, που συνδέει τον τόπο μας με το παρελθόν και ανοίγει νέους ορίζοντες εξωστρέφειας και δημιουργίας. Η Περιφερειακή Αρχή, με επικεφαλής τον Νεκτάριο Φαρμάκη, σχεδιάζει μια ενιαία θεματική τουριστική εμπειρία που θα προσφέρει στον επισκέπτη όχι μόνο εικόνες αλλά και ιστορίες∙ ένα ταξίδι σε μύθους, ήρωες, τόπους και γεύσεις, με σημείο αναφοράς το Ολυμπιακό Ιδεώδες – την παγκόσμια αξία της ευγενούς άμιλλας, της ειρήνης και της συναδέλφωσης των λαών. Μια Ελλάδα που κοιτάζει προς τη Δύση χωρίς να χάνει τις ρίζες της, προσφέροντας εμπειρίες αυθεντικότητας, φιλοξενίας και πανανθρώπινων ιδανικών».

Στις παρουσιάσεις του έργου που πραγματοποιήθηκαν κατά τόπους, μεταξύ άλλων συμμετείχαν: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Αιτ/νίας, Αθανάσιος Μαυρομμάτης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Δημήτριος Μηλιός, οι Δήμαρχοι Πατρέων, Κώστας Πελετίδης και Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος, η Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Δρ. Αναστασία Κουμούση καθώς και οι αρχαιολόγοι, Γεωργία Ήβου Δρ. Ναπολέων Ξιφαράς και Δρ Στελιος Ιερεμίας .

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



