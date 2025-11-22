Με Ταρέμι και Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά με τον Ατρόμητο

Νίκησε 3-0, η βαθμολογία στη Super League και η συνέχεια της 11ης αγωνιστικής

Με Ταρέμι και Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά με τον Ατρόμητο
22 Νοέ. 2025 22:51
Pelop News

Με δύο γκολ του Ταρέμι και ένα του Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός νίκησε 3-0 τον Ατρόμητο στο «Γ. Καραϊσκάκης» και έφτασε τους 28 βαθμούς και πήρε διαφορά πέντε πόντων από τον δεύτερο ΠΑΟΚ στην Super League.

Ο ΠΑΟΚ που είναι δεύτερος με 23 βαθμούς, δεν μπορεί πλέον να περάσει τον Ολυμπιακό μετά την 11η αγωνιστική και θα κληθεί να μειώσει τη διαφορά από τους πρωτοπόρους Πειραιώτες. ΑΕΚ και Παναθηναϊκός καλούνται και αυτοί να μειώσουν από την ομάδα του Μεντιλίμπαρ.

Ο Αστέρας Τρίπολης δεν κατάφερε να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις, καθώς στο φινάλε του αγώνα δέχτηκε την ισοφάριση από τον Παναιτωλικό και έμεινε στην 11η θέση.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής
Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0

Η βαθμολογία της Super League
1. Ολυμπιακός 28 (26-7)
2. ΠΑΟΚ 23 (20-7)
3. ΑΕΚ 22 (11-7)
4. Λεβαδειακός 18 (26-12)
5. Βόλος 18 (13-13)
6. Παναθηναϊκός 15 (12-9)
7. Άρης 13 (9-11)
8. Κηφισιά 12 (17-18)
9. Παναιτωλικός 12 (13-17)
10. Ατρόμητος 9 (11-15)
11. Αστέρας Τρίπολης 8 (13-17)
12. ΑΕΛ Novibet 7 (9-18)
13. ΟΦΗ 6 (9-20)
14. Πανσερραϊκός 5 (7-25)

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής
Κυριακή 23/11

17:00 Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός

19:00 ΠΑΟΚ – Κηφισιά

21:00 ΑΕΚ – Άρης

Δευτέρα 24/11

18:00 Βόλος – Λεβαδειακός

20:00 ΑΕΛ – ΟΦΗ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:51 Με Ταρέμι και Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά με τον Ατρόμητο
22:41 Προμηθέας: Σενάρια για “διαζύγιο” με Λιμνιάτη και… “γάμο” με Σεγκούρα
22:29 Καργάκηδες: Έστηναν γλέντια στη φυλακή με αλκοόλ, φιλέτα και ακριβά ψάρια με ντιλίβερι!
22:02 Μία ακόμη τραγωδία για τους Κένεντι, η 35χρονη εγγονή του JFK βρίσκεται σε τελικό στάδιο οξείας λευχαιμίας
21:49 «Διεκδικούμε μαζί σας αποζημιώσεις με ευθύνη του κράτους, από τις καταστροφές», ο Δήμος Πατρέων στο συλλαλητήριο των αγροτών
21:43 Αυτά δήλωσε ο Γιώργος Λιμνιάτης μετά την ήττα του Προμηθέα από τον Αρη – Βίντεο
21:31 «Όλοι έχουμε κάποιες κακές συνήθειες που πρέπει να κόψουμε» το μήνυμα του τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά. σε μαθητικό πάρτι!
21:25 Ηττα εντός προγράμματος για τον Ερμή Πατρών
21:19 Δυτική Ελλάδα: Κατολισθήσεις, πλημμύρες, δρόμοι που μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους και ποτάμια! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:00 Ο Τραμπ αλλάζει τα δεδομένα: «Δεν είναι αυτή η τελική μου πρόταση για την Ουκρανία», ΒΙΝΤΕΟ
20:48 Ο Προμηθέας δεν τα κατάφερε κόντρα στον Άρη
20:37 Το τρένο σταμάτησε στον Ασπρόπυργο! Τεχνικό το πρόβλημα σύμφωνα με τη Hellenic Train
20:19 Πάτρα: Δυνατό μήνυμα από τους αγρότες που δεν καταλαβαίνουν από τη καταρρακτώδη βροχή! ΦΩΤΟ
20:18 Λεμπέσης: «Ήμασταν καλύτεροι σήμερα, θα έρθει η στιγμή που θα κερδίζουμε»
20:07 Υπερτρόφιμο, αλλά «παρεξηγημένο», τι ισχύει για το τυρί, από το τσένταρ στη φέτα!
19:54 Ο ΝΟΠ προηγήθηκε με 13-10, αλλά με έχασε με … σκριν από την διαιτησία
19:46 Κάθε τσιγάρο μετράει: Το ένα, την ημέρα, βλάπτει για ένα και τα 5 για 5!
19:36 Η άνοια και η άσκηση σε μέση και τρίτη ηλικία, τα
19:25 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου πάλεψε για το μεγάλο κόλπο κόντρα στον πρωτοπόρο Κρόνο
19:15 Φωτιά και πτώση άνδρα από μπαλκόνι! Υπέκυψε στα τραύματα του χάνοντας τη ζωή του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-23/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ