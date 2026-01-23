Με την 14χρονη Μπιτσάκου η αποστολή της Εθνικής γυναικών πόλο για το Ευρωπαϊκό

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Χάρης Παυλίδης ανακοίνωσε τις 15 διεθνείς που θα απαρτίζουν την εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των γυναικών που θα λάβει μέρος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Φούνσαλ της Μαδέϊρα στην Πορτογαλία από τις 26/1-5/2.

Μέσα βρίσκεται η 14χρονη Πατρινή Αφροδίτη Μπιτσάκου, ενώ δεν θα ακολουθήσει την αποστολή η Ντένια Κουρέτα.

Αναλυτικά οι επιλογές:

ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ: Μπιτσάκου Αφροδίτη, Πάτρα Μαρία.

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Γρηγοροπούλου Ελένη.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ: Καραγιάννη Ανδρονίκη.

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Καρύτσα Ευαγγελία, Ξενάκη Ελένη, Φουντωτού Ελευθερία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Νίνου Ειρήνη, Πλευρίτου Βασιλική, Σιούτη Χριστίνα, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τορνάρου Σοφία, Τριχά Φωτεινή.

FERENCVAROS TC: Πλευρίτου Ελευθερία.

Θα ταξιδέψουν επίσης (μεθαύριο Κυριακή 25/1), ο συνεργάτης του ομοσπονδιακού, Αντώνης Βλοντάκης, η αναλυτής βίντεο Κάτια Τάνκεβα , η φυσιοθεραπεύτρια Μυρσίνη Βασιλοπούλου, ο γιατρός Σπύρος Μπάλλας ενώ αρχηγός αποστολής είναι ο Γρηγόρης Δέδες.

Η εθνική μας ομάδα μετέχει στον α’ προκριματικό όμιλο και θα παίξει κατά σειρά με τις Σλοβακία (26/1, 12.30 ώρα Ελλάδας), Γαλλία (27/1, 19.00) και Γερμανία (29/1, 15.45).

Όλες οι αναμετρήσεις της θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Η Ελλάδα μετέχει για 20η φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με τέσσερα ασημένια μετάλλια (2010 Ζάγκρεμπ, 2012 Αϊντχόφεν, 2018 Βαρκελώνη, 2022 Σπλιτ) και ένα χάλκινο μετάλλιο το 2024 στο Αϊντχόφεν που συνδυάστηκε με την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024» για πρώτη φορά μετά το 2008 (Πεκίνο).

