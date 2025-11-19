«Με το ζόρι κακοκαιρία»: Ο Καλλιάνος διαλύει τα fake alerts για χιόνια και «κατάρρευση θερμοκρασίας»

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που μιλούν για ραγδαία πτώση θερμοκρασίας και χιόνια, χαρακτηρίζοντας την υπερβολή «τρομολαγνία». Όπως επισημαίνει, οι θερμοκρασίες των επόμενων ημερών κυμαίνονται σε απόλυτα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, ενώ οι μικρές χιονοπτώσεις θα περιοριστούν μόνο σε μεγάλα υψόμετρα.

Διχασμένες είναι οι εκτιμήσεις για τον καιρό των επόμενων ημερών, με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο να ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Όπως αναφέρει, η μεταβολή που έρχεται από το Σαββατοκύριακο είναι ήπια, μέσα στα φυσιολογικά όρια και καμία σχέση δεν έχει με τις «χειμωνιάτικες επιδρομές» που κυκλοφορούν διαδικτυακά.

Ο κ. Καλλιάνος επισημαίνει ότι από τους ασυνήθιστα υψηλούς 24–26°C θα περάσουμε σε φυσιολογικές τιμές 18–20°C, ενώ οι βροχές θα εντοπιστούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια σε περιοχές της Βόρειας χώρας και του Ανατολικού Αιγαίου.

Σε ό,τι αφορά τα χιόνια, ο μετεωρολόγος σημειώνει ότι θα περιοριστούν αποκλειστικά και για λίγο στα ορεινά άνω των 1.500–1.700 μέτρων, κυρίως σε Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία και Δυτική Στερεά. «Γνωρίζετε πολλές κατοικήσιμες περιοχές στην Ελλάδα στα 1500–1700 μέτρα; Εγώ όχι!» τονίζει με χαρακτηριστικό ύφος.

Με τη φράση «Με_Το_Ζόρι_Κακοκαιρία», ο κ. Καλλιάνος καυτηριάζει την υπερβολή σε τίτλους και αναρτήσεις που συνοδεύονται από χιονάνθρωπους και πιγκουίνους, υπογραμμίζοντας ότι αυτές οι πρακτικές υπονομεύουν την επιστημονική ενημέρωση.

Παραθέτει μάλιστα συγκεκριμένες θερμοκρασίες για τις επόμενες ημέρες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Φλώρινα, οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι το ψύχος δεν θα είναι έντονο, παρά μόνο στις ελάχιστες τιμές της Δυτικής Μακεδονίας, όπου το θερμόμετρο ίσως αγγίξει ή υποχωρήσει λίγο κάτω από το μηδέν σε ορεινές περιοχές.

Όπως σημειώνει: «Μια φυσιολογική μεταβολή της θερμοκρασίας μετατρέπεται σε ‘έκτακτη προειδοποίηση’, ενώ μια πρόσκαιρη χιονόπτωση στα βουνά παρουσιάζεται ως ‘επέλαση του χειμώνα’. Είναι μια παράσταση που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο».

Ο ίδιος καταλήγει ότι οι πολίτες έχουν ανάγκη από καθαρή, υπεύθυνη μετεωρολογική ενημέρωση, όχι από τίτλους που σοκάρουν για να φέρνουν κλικ.

