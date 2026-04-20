Με τον Νηρέα Πατρών τα play-offs της Εθνικής Κατηγορίας

«Έπεσε» η αυλαία της Α΄Φάσης στην Εθνική κατηγορία υδατοσφαίρισης Ανδρών, με τη διεξαγωγή –συνολικά- επτά αναμετρήσεων στους έξι από τους επτά ομίλους, την Κυριακή (19/4).

Στα play off (2-3/5) του πρωταθλήματος θα συμμετάσχουν συνολικά 16 ομάδες, οι δύο πρώτες από κάθε όμιλο καθώς και οι δύο καλύτερες τρίτες από τους ομίλους με πέντε ομάδες και ανάμεσα τους είναι και ο Νηρέας Πατρών.

Αναλυτικά πρόκειται για τους: Μίλωνα, Μαρούσι, ΑΟ Πετρούπολης, ΝΟ Ρεθύμνου, ΣΚ Ροή, Άρης Νίκαιας, Τρίτων Αμαρουσίου, Αναγέννηση Λαμίας, ΝΟ Χαλκίδας, ΝΟ Αλεξανδρούπολης, ΠΑΣ Φοίβος, Παναιτωλικός, Νηρέας Πατρών, ΝΟ Καλαμάτας, ΟΕΑ/ ΝΑΒ και ΟΦΥ Κατερίνης.

ΑΟ Πετρούπολης (2ος Όμιλος), ΝΟ Αλεξανδρούπολης (5ος Όμιλος), Παναιτωλικός (6ος Όμιλος) και ΟΕΑ/ ΝΑΒ (7ος Όμιλος) ολοκλήρωσαν με νίκες τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στην Α΄Φάση, ενώ το Μαρούσι «έσπασε» το αήττητο του Μίλωνα.

